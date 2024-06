Siekierski: okres dopłat się wyczerpuje

Okres dopłat też się wyczerpuje. Ja, zwolennik dopłat, uważam że musimy wchodzić bardziej w instrumenty finansowe, instrumenty ubezpieczeniowe, instrumenty rynkowe, które będą stabilizowały produkcję. Bo producenci rynkowi, towarowi, a więc ci, którzy robią produkcję zboża, potrzebują stabilizacji – mówił wczoraj podczas Polish Grain Day minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Gospodarstwa towarowe są przyszłością polskiego rolnictwa

– Gospodarstwa małe, socjalne, wymagają pewnego rodzaju wsparcia, wsparcia socjalnego. Myślę, że to też czynimy. Ale także do producentów zbóż mam prośbę, aby nie odchodzić od produkcji zwierzęcej, bo produkcja zwierzęca, produkcja roślinna powinny […] tworzyć pewną równowagę, także określone wsparcie dla gospodarstwa, jeśli chodzi o obornik, nawożenie i tak dalej […]. Ja mam świadomość, że jak się ma większy obszar, dobrą glebę, no to wtedy można przy ograniczonym nakładzie pracy realizować produkcję roślinną i zapewnić określone dochody i na to też będziemy patrzeć w przyszłości – mówił Siekierski.

– Ja zawsze uważam, że konkurencyjnie są, są większe gospodarstwa rynkowe, one wygrywają konkurencję na rynku europejskim i światowym […] al e przemiany w strukturze zachodzą powoli. My mamy dużo jeszcze gospodarstw drobnych, choć one już schodzą z rynku – dodawał.

Minister zwrócił także uwagę na problem braku następców i pracowników w gospodarstwach.

– My mamy na szczęście bardzo rozwiniętą produkcję mleczarską , jesteśmy potentatem w tym zakresie, ale jest problem także już w rolnictwie z pracownikami. Jeszcze piętnaście lat temu nie było problemu następców, ale teraz jest problem z pracownikami, pojawiła się nowa grupa zawodowa, robotnicy rolni – zauważył.

Za mało zyskała Ukraina, za dużo agroholdingi

Minister Siekierski odniósł się także do liberalizacji handlu z Ukrainą.

– W roku 2022 Unia otworzyła swój rynek, zliberalizowała napływ towarów, zniosła kontyngenty, kwoty, cła, jeśli chodzi o napływ towarów z Ukrainy na obszar Unii. To oczywiście było bardzo efektywne rozwiązanie, dało pewne korzyści Ukrainie, choć nie takie, jakich się spodziewaliśmy, bo zbyt dużo trafiło do agroholdingów, ale niekoniecznie do budżetu ukraińskiego i do Ukraińców – uznał.

Minister wspominał także w tym kontekście o nowych warunkach ATM-u, podkreślając możliwość interwencji w razie destabilizacji na rynkach zbóż państw unijnych.