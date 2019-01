Sieczkarnia samobieżna firmy New Holland

Marka New Holland po raz pierwszy przedstawiła sieczkarnię samobieżną FR 550 wyposażoną w 8-rzędową przystawkę. Pokazy nowej sieczkarni odbyły się w Strzelcach na polach HRS pod koniec września. Szczególny akcent położono na możliwość wykorzystania sieczkarni podczas zbioru kukurydzy w zróżnicowanych warunkach polowych.

Do zbioru kukurydzy na polach HRS użyto sieczkarni samobieżnej FR 550. Sieczkarnia ta zintegrowana jest z przystawką 8-rzedową o szerokości roboczej 6 m. Sercem maszyny jest silnik FPT o mocy blisko 550 KM. Na silniku zamontowana jest przekładnia kątowa 90 stopniowa. Przekładnia napędza zarówno bęben tnący jak i dmuchawę. Przełożenie napędu odbywa się pasem sześciorowkowym. Za podawanie materiału odpowiadają 4 rolki podające, napędzane przez silnik hydrauliczny. Silnik ten napędza zarówno rolki podające, jaki i napęd zespołu żniwnego. Operator ma możliwość zmiany długości cięcia sieczki z kabiny, jak również ustawienia szczeliny pomiędzy walcami gniotownika. Walce zgniatają każde ziarno, dzięki czemu jest ono trawione przez żołądek przeżuwaczy. Maszyny NH wyposażone są w system VarioFlow™, dzięki czemu jest możliwość szybkiej zmiany pracy maszyny z kukurydzy na trawę. Zajmuje to poniżej 2 minut. Walce gniotownika odchylają się do tyłu, dmuchawa przenoszona jest bliżej bębna tnącego i dzięki temu jest możliwe przejście z cięcia kukurydzy na trawę. Kukurydza musi być gnieciona, trawa zaś nie musi. Trawa jest lżejsza, dmuchawa jest bliżej i dzięki temu spalanie maszyny redukuje się i w ten sposób oszczędzamy paliwo.

Bęben tnący wyposażony jest w modelu FR 550 w segment 2 razy 16 noży tnących. Noże można grupować tzn. można korzystać tylko z 8 lub 4 noży w zależności od zapotrzebowania na cięcie i rozdrabnianie materiału.

Sieczkarnia samobieżna FR 550 wyposażona jest w system inteligentnego napełniania przyczepy dzięki kamerze 3D na podczerwień i lampie doświetlającej. Operator nie musi bardzo skupiać uwagi na prawidłowym wypełnieniu przyczepy, sieczkarnia zrobi to za niego. Kamera 3D odczytuje położenie przyczepy, położenie sieczki i na tej podstawie specjalne czujniki potencjometryczne odchylają rurę wyładowczą oraz końcówkę wyładowczą w prawidłowym położeniu, żeby napełnić przyczepę w optymalny sposób.

Dolna rolka podająca wyposażona jest w detektor metalu. Dolna rolka jest podzielona na 6 sekcji i w zależności, gdy maszyna trafi na jakiś przedmiot metalowy, rolki podające zatrzymują się w bardzo krótkim czasie (30 milisekund), zaś na monitorze pojawi się komunikat na której sekcji znajduje się metalowy przedmiot. Wówczas operator musi włączyć napęd zwrotny, materiał cofa się i można usunąć metalowy przedmiot, a następnie kontynuować prace. Sieczkarnia jest również wyposażona w system wykrywania kamieni. Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji maszyn seria FR zapewnia najwyższe standardy pracy w polu. Doskonała widoczność we wszystkich kierunkach pozwala dokładnie pobierać i odprowadzać zbiory. W całości przeprojektowana kabina zapewnia operatorowi pełną kontrolę nad pracą maszyny.

Sieczkarnia samobieżna FR 550 w pracy.