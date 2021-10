Sieczkarnia New Holland FR 650 z usprawnieniami w akcji [video]

Sieczkarnia do kukurydzy New Holland FR 650 niedawno doczekała się usprawnień dotyczących przede wszystkim kanału przepływu masy. Jakie to usprawnienia? Zapraszamy do obejrzenia relacji z pokazu tej maszyny.

Sieczkarnia prezentowana na polach pod Sieradzem została wyposażona w znany już silnik FPT Cursor 13 o mocy 650 KM, który jak zapewnia producent cechuje wyższa o 5 proc. wydajność przy zużyciu paliwa niższym o 21 proc. od swojego większego poprzednika, FR700.

Ponadto maszyna, jako pierwsza w Polsce, została wyposażona w moduł podający wysokiej wydajności, dzięki któremu udało się jeszcze bardziej poprawić jakość wciągania zbieranej masy i jak informują przedstawiciele producenta, szybciej zadławimy silnik sieczkarni niż zapchamy kanał wciągający.

Maszyna została także wyposażona w bezrzędowy heder z dużymi dyskami o szerokości 7,5 m co odpowiada 10 rzędom zbieranej kukurydzy. Ponadto została również doposażona w automatykę prowadzenia co znacznie odciąża operatora.