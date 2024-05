Sieci handlowe powinny dzielić się marżami z rolnikami

Podczas 6. Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji minister rolnictwa Czesław Siekierski przekonywał sieci handlowe, że patriotyzm konsumencki powinien dotyczyć także ich, i w związku z tym sieci powinny nie tylko kupować więcej produktów od polskich rolników, ale też dzielić się z nimi marżą.

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji, który w tym roku jest organizowany po raz szósty, stanowi platformę dialogu pomiędzy sektorami handlu, przetwórstwa i dystrybucji. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń oraz dialogu, także z przedstawicielami administracji państwowej oraz z ekspertami – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kongres skierowany jest do przedstawicieli sieci handlowych, e-commerce, detalistów, producentów, dostawców lokalnych i regionalnych, przedstawicieli logistyki, instytucji eksperckich oraz do firm oferujących usługi i nowoczesne technologie dla handlu.

Minister Siekierski stwierdził, że sieci handlowe mają wyjątkową wartość, m.in. ze względu na rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego. Jako istotny element łańcucha dostaw żywności przysługuje im miejsce w dialogu z rządem.

– Dla prawidłowego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności niezbędne jest zachowanie dobrych relacji między wszystkim jego ogniwami – powiedział Czesław Siekierski. – Życzę dialogu w łańcuchu producent – przetwórca – handlowiec.

Sieci handlowe powinny jednak bardziej uwzględniać rolę producentów żywności w łańcuchu dostaw, poprzez dzielenie się marżą z rolnikami, ale też rozbudzanie patriotyzmu konsumenckiego.

– Marżami trzeba się dzielić – mówił minister Siekierski. – Zachęcam państwa do otwarcia na polskich producentów. To ważne, aby rozbudzać patriotyzm konsumencki. Inne kraje także promują swoją żywność. Zachęcanie do kupowania polskich produktów jest dużym wsparciem polskiej gospodarki – przypomniał minister Siekierski zwracając się do obecnych na Kongresie przedstawicieli sieci handlowych.

źródło: MRiRW