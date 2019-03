Siatki rolnicze nowej generacji

Na polskim rynku jest coraz większy wybór opakowań rolniczych, a liczba dostępnych marek siatki jest bardzo duża. Ważne by w gąszczu ofert wybrać siatkę, która jest wydajna i mocna.

Tama jest producentem opakowań i produktów ochronnych dla rolnictwa. Firma głównie koncentruje się na dostarczaniu siatek do belowania siana, słomy i traw. Pierwsze siatki wyprodukowano 32 lata temu. Firma stawia na innowacje, zatrudnia aż 16 inżynierów w Dziale Badań i Rozwoju. Ich Technologie produkcji są nieustannie rozwijane.

Podczas targów Agrotech 2019 w Kielcach została zaprezentowana nowa siatka Premium, Tama Net +. Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie produkt na świecie. Siatka oferowana obecnie jest już produktem czwartej generacji siatek Premium, które zapewniają najwyższą wytrzymałość oraz zabezpieczenie coraz większych i cięższych bel. Siatki te są produkowane w unikalnej technologii Bale+. Ilość plastiku niezbędna do pokrycia 5000 bel jest w przypadku tej siatki niższa nawet o 160 kg. Grubsze nitki osnowy odpowiadają za całkowitą wytrzymałość siatki, zaś cieńsze nitki wątka nie przyjmują naprężenia beli i są odpowiedzialne jedynie za łączenie nitek osnów i równomierne rozprowadzenie siatki od brzegu do brzegu na beli.

Najważniejszą cechą, która wyróżnia siatki Tama Net+ jest wytrzymałość. Firma gwarantuje minimalną wytrzymałość do 270 kg. W rzeczywistości średnia wytrzymałość na ogół przekracza 300 kg. Siatka pokrywa bele równomiernie – od brzegu do brzegu – dzięki zastosowaniu systemu Edge to Edge. Najdłuższa produkowana seryjnie siatka ma 4500 m, czyli o 125 % więcej, niż standardowo dostępne siatki na polskim rynku. Pozwala to na bardziej wydajną pracę pras rolujących.

Tama Net+ posiada system Net Lock, który zapobiega pruciu się siatki. Posiada ona również czerwony koniec alarmujący o zbliżającym się końcu rolki, a ponadto wyposażona jest w uchwyty do przenoszenia.

Przypomnijmy, że firma Tama została założona ponad 60 lat temu. Od tego czasu, firma urosła i rozwinęła się, jednak wciąż pozostaje wierna swoim rolniczym korzeniom. Tama stała się firmą o światowym zasięgu, która zatrudnia obecnie ponad 1300 pracowników, a swoje produkty wytwarza w 9 fabrykach rozmieszczonych na całym świecie. Jedna z fabryk znajduje się w Polsce w Świdnicy, w województwie dolnośląskim. W ofercie firmy znaleźć można siatki, sznurki oraz folie do bel.

Tama powadzi również doradztwo – Tama Assist. Na stronie internetowej firmy znaleźć można porady jak rozwiązać najczęstsze problemy na temat belowania, są specjalne kalkulatory pozwalające obliczyć potrzebną ilość rolek siatki, filmy instruktarzowe, przewodniki. Wszystkie przydatne informacje na temat siatki, sznurka i folii do bel, można teraz znaleźć w jednym miejscu, na stronie internetowej firmy Tama Polska.

Autor: Anna Arabska