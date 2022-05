Sezon zielonkowy obfituje w rosnące ceny środków do produkcji pasz. Ile zapłacimy za folie i siatki?

Trwający właśnie sezon zielonkowy obfituje w rosnące ceny wszystkich składowych potrzebnych do sporządzenia pasz, poczynając od paliwa, poprzez wysokie ceny części zamiennych a na materiałach do owijania bel kończąc.

Kiedy na początku roku rozmawialiśmy z dystrybutorami sprzedającymi folie, siatki i sznurki do owijania balotów, mówili oni, że wzrost cen w porównaniu do ubiegłego sezonu może sięgnąć 20-40 proc.

Podczas naszego styczniowego rozeznania na rynku nie było jeszcze tematu wojny w Ukrainie, która wybuchła pod koniec lutego i która sporo namieszała na całym rynku, nie tylko oczywiście rolniczym.

Na szczęście podwyżki cen materiałów typu siatki, folie czy sznurki znalazły się na poziomie bliższym dolnym widełkom, czyli w wysokości 20-25 proc. I tak dla przykładu siatka do owijania, którą w ubiegłym roku można było kupić za 350 zł, dziś kosztuje 440-450 zł, czyli wzrost sięga nieco ponad 25 proc.

W przypadku sznurków, to np. dość popularne sznurki Chemitex, które w poprzednim sezonie kosztowały 40 zł za kłębek, obecnie kosztują nieco ponad 50 zł, czyli wzrosły o nieco ponad 20 proc.

Podobnie sytuacja wygląda z foliami do owijania bel sianokiszonki. W ubiegłym sezonie trzeba było zapłacić 270-280 zł za folię o szerokości 500 mm, a dziś jej cena to ok 340 – 350 zł a więc wzrost wyniósł ok. 25 proc.