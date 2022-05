Sezon “sąsiad straszy mnie PIORIN-em” uważam za otwarty. Czyli kiedy można opryskiwać, a kiedy nie

Pierwsza część tytułu poniższego tekstu została zaczerpnięta od jednego z uczestników popularnej grupy rolniczej. Nie przez przypadek, ponieważ pora oprysków co sezon budzi sporo kontrowersji. A co gorsza, tematowi towarzyszy szum informacyjny, który jednak postaramy się tutaj uporządkować.

Nie ma wyznaczonego zakresu godzin na opryskiwanie

W niektórych źródłach prasowych możemy natknąć się na informacje dotyczące precyzyjnego zakresu godzin, kiedy wykonywanie oprysków jest zabronione. Najczęściej padają zakresy od 6 do 18 bądź od 6 do 20, a informacja ta bywa powielana na różnego rodzaju forach. Jest to jednak informacja nieprawdziwa, a powoływanie się na nią przez tytułowego złośliwego sąsiada nie ma żadnych podstaw prawnych.

Etykieta i zdrowy rozsądek decydują

Tak naprawdę o tym, kiedy możemy opryskiwać danym środkiem ochrony roślin decyduje jego etykieta.

“Niebezpieczny dla pszczół. W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie

środka poza okresami aktywności pszczół. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają

pożytek (spadź)”, czytamy w etykiecie jednego z popularnych insektycydów przeznaczonym do zwalczania szkodników m.in. w rzepaku, zbożach i kukurydzy.

Pamiętajmy, że do zaleceń na etykietach środków ochrony roślin jesteśmy zobligowani, bowiem “Kto: […] stosuje środek ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 1-3, ust. 4 lit. a-d lub lit. f-h rozporządzenia nr 1107/2009, lub stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska […] – podlega karze grzywny”, czytamy w Art. 76 Ustawy o środkach ochrony roślin.

Kary grzywny są różne; nie ma określonego taryfikatora, jednak w zależności od sytuacji i przebiegu sprawy wynoszą od 500 do nawet 5 tys. zł.

W praktyce opryski najlepiej wykonywać w godzinach wieczornych, po oblocie pszczół i innych zapylaczy, bowiem w ciepłe dni owady te potrafią rozpoczynać oblot już w bardzo wczesnych godzinach porannych. Nie zapominajmy także, że zapylacze to nasze wspólne dobro, a rolnictwo bez nich by nie istniało.

Pozostałe zasady

Warto w tym miejscu spojrzeć także na inne zasady, m.in. warunki atmosferyczne, w których dopuszczane są opryski oraz minimalne odległości od miejsc lub obiektów, o których mówi Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 marca 2014 roku. Rozporządzenie to można znaleźć na stronie Sejmu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000516/O/D20140516.pdf