Setki maszyn, tysiące zwiedzających i demonstracja rolników. Podsumowanie Agrotechu 2023

28 Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech oraz 22 Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO przyciągnęły blisko 70 tysięcy uczestników. Zwiedzający oglądali wystawę przygotowaną przez 450 firm z 15 krajów, w tym z Finlandii, Francji, Grecji, Indii, Irlandii, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, a także z Ukrainy.

Agrotech 2023 był miejscem prezentacji najnowszych i najpopularniejszych rozwiązań. Przedsiębiorstwa Landini i Case IH wybrały Targi Kielce na miejsce światowych premier modeli, które dopiero co wyjechały z fabryk. Widowiskowe odsłonięcie modelu włoskiej marki 8-310 VS o mocy 300 KM okazało się hitem. Dużą uwagę skupiała także najnowsze serie od amerykańskiego producenta – Quantum do winnic i sadów oraz zupełnie na nowo skonstruowany Farmall. Ten model świętował swoje stulecie. Case IH, by pokazać, jak bardzo zmieniła się technologia produkcji, na przeciwko nowego modelu ustawił wiekową wersję.

Popularnością cieszyły się ciągniki i kombajny na gąsienicach, prezentowali je John Deere, Claas, Case IH, New Holland, Landini. Nowości podziwiano też na stoiskach firm Fendt, Valtra, Deutz – Fahr, Zetor, Massey Ferguson, Farmtrack, Iseki, LS, Kioti, Basak. Zainteresowanie wzbudzał elektryczny model marki Solis. Premierą na polskim rynku był rumuński Irum Tagro.

Z udziału w wystawie zadowolonych jest wielu polskich producentów maszyn rolniczych. Stoiska z różnorodną i bogatą ofertą przygotowali m.in. Pronar, Agro-Masz, Dexwal, Landstal, Hydro – Masz, Metal – Tech, Zasław, Euromilk, Zuptor, Akpil, Bury, Krukowiak, Rolsad, Dziekan. – Targi Agrotech są dla nas bardzo ważne, to największa wystawa w kraju w halach. Ta edycja jest fantastyczna, przyszło bardzo dużo osób, spotykamy nowych i potencjalnych klientów, są składane zamówienia. Jesteśmy zadowoleni – mówi Piotr Stanek, dyrektor sprzedaży krajowej w firmie Unia.

Zainteresowaniem cieszyło się każde stoisko w 10 halach przygotowanych na wydarzenie oraz na terenie zewnętrznym. Byli producenci urządzeń do obsługi gospodarstw, do pracy ze zwierzętami, a nawet maszyn do pakowania produktów. Sporo osób pytało o nawozy, środki ochrony roślin, zwłaszcza te ekologiczne.

Rolnicy przez wszystkie trzy dni korzystali z porad specjalistów na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji podległych – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Obecna także tu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przygotowała ciekawy sposób na edukacje.

Kolejni eksperci – z firm doradczych, udzielali informacji o dopłatach i nowej Wspólnej Polityce Rolnej. Wiele osób wzięło udział w konferencji „Precyzyjnie o rolnictwie”, podczas której specjaliści mówili o możliwościach dofinansowań do nowych technologii i korzyściach, jakie przynosi używanie rozwiązań rolnictwa 4.0. Salę licznie wypełniali rolnicy w czasie warsztatów „Ekoschematy dla producenta rolnego”. Fachowcy z firmy Pro Invest Doradztwo Inwestycyjne wyliczali dokładnie, jakie pieniądze rolnik może uzyskać w zależności od rodzaju upraw i hodowli. – Szybko, konkretnie, mam obraz, z czego korzystać – mówili zadowoleni z udziału gospodarze.

Na Agrotechu szerokim echem odbił się również protest rolników ze stowarzyszenia Oszukana Wieś. Rolnicy z tego stowarzyszenia postanowili spotkać się z ministrem Kowalczykiem, jednak niestety nie udało im się z nim porozmawiać. Wiesław Gryn z Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego podczas protestu podkreślił, że gospodarze chcieli pokazać swoje niezadowolenie z obecnych działań rządu.

– Mimo składanych przez ministra deklaracji, nic się nie zmienia. Wiemy już na pewno, że na żniwa dla polskiej pszenicy w polskich magazynach zabraknie miejsca. Eksport zboża idzie bardzo opieszale, ale eksport z Ukrainy idzie pełną parą. Nasze postulaty, które składamy już od pół roku w ogóle nie są brane pod uwagę – mówił Gryn i dodał, że według rolników resort rolnictwa nie robi nic aby sytuację poprawić.