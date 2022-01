Seryjny autonomiczny ciągnik John Deere jeszcze w tym roku

W trakcie konferencji prasowej odbywającej się podczas targów CES 2022, John Deere po raz pierwszy zaprezentował w pełni autonomiczny ciągnik gotowy do produkcji na dużą skalę. Maszyna ta jest połączeniem ciągnika John Deere serii 8R, pługu dłutowego z obsługą TruSet, systemu prowadzenia GPS praz nowych zaawansowanych technologii. Autonomiczny ciągnik będzie dostępny dla rolników jeszcze w tym roku.

Nowa maszyna na służyć konkretnemu celowi: wyżywieniu świata. Szacuje się, że światowa populacja wzrośnie z 8 do niemalże 10 miliardów do roku 2050, zwiększając tym samym popyt na żywność o 50 procent. Co więcej, producenci zmuszeni są do wyżywienia tej rosnącej liczby ludzi mając do dyspozycji coraz mniej dostępnej ziemi oraz wykwalifikowanych pracowników, a także mierzyć się z niezależnymi czynnikami, takimi jak zmienna pogoda, zmiany klimatyczne, różnice w jakości gleby oraz obecność chwastów i szkodników. Wszystkie te aspekty wpływają na możliwość produkcji rolnej w najbardziej krytycznych momentach w roku.

Autonomiczny ciągnik ma sześć par kamer stereo, które umożliwiają wykrywanie przeszkód w zakresie 360 stopni oraz kalkulowanie odległości.

Obrazy zapisane przez kamery przekazywane są poprzez głęboką sieć neuronową, która klasyfikuje każdy piksel w czasie około 100 milisekund i decyduje, czy maszyna może kontynuować pracę, czy się zatrzymać, w zależności od wykrytej przeszkody.

Autonomiczny ciągnik stale sprawdza swoją pozycję względem swojej wirtualnej granicy upewniając się, że pracuje we właściwym obszarze i z dokładnością mniejszą, niż 2,5 cm.

Aby użyć ciągnika autonomicznego rolnik musi jedynie przetransportować maszynę na pole i skonfigurować jej autonomiczną pracę. Korzystając z systemu John Deere Operations Center Mobile użytkownik może uruchomić ciągnik poprzez przeciągnięcie palcem z lewej do prawej na ekranie swojego telefonu komórkowego. W czasie, gdy maszyna pracuje, rolnik może opuścić pole, aby skupić się na innych zadaniach jednocześnie monitorując status ciągnika na swoim urządzeniu mobilnym.

System John Deere Operations Center Mobile daje dostęp do zdjęć, filmów oraz danych w czasie rzeczywistym oraz pozwala rolnikowi dostosować odpowiednią prędkość, głębokość, oraz pozostałe parametry. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek anomalii lub problemów z maszyną, użytkownik dostanie powiadomienie na swoje urządzenie mobilne i będzie w stanie dokonać właściwych zmian, aby zoptymalizować pracę maszyny.

