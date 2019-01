Seria 5D KEYLINE – nowe ciągniki od Deutz-Fahr

Deutz–Fahr powiększył swoją ofertę ciągników o nowe modele. W skład serii ciągników Deutz-Fahr Keyline wchodzą 4 traktory o mocy od 65 do 97 KM.

Ciągniki te napędzane są 3-cylindrowymi silnikami FAHRMotion o pojemności skokowej 2.9 litra i spełniają rygorystyczne wymogi czystości spalin Euro 3b / Tier 4. Zostały wyposażone w bezobsługowy układ oczyszczania spalin z recyrkulacją z zaworem EGR oraz katalizatorem DOC. To eliminuje konieczność stosowania czynnika AdBlue. Według producenta silniki zaprojektowano z myślą o wykorzystaniu ich potencjału w ciągnikach rolniczych, dlatego oferują kompaktowe gabaryty, trwałość, niezawodność i małą ilość koniecznych czynności obsługowych. Gwarantuje to maksymalną wydajność, wysoką moc, stały moment obrotowy i niskie zużycie paliwa.

Całkowicie został przeprojektowany układ chłodzenia, który w porównaniu z modelami Agrolux, oferuje większą wydajność i lepszą przewodność cieplną chłodnic. Został wyposażony w intercooler, odpowiadający za chłodzenie powietrza podawanego przez turbosprężarkę do komory spalania. Posiada też chłodnicę paliwa oraz może być wyposażony w wentylator sterowany sprzęgłem wiskotycznym (redukuje hałas i straty mocy).

Układ przeniesienia napędu oferowany jest w dwóch wariantach przekładni. Napęd sterowany jest za pomocą dźwigni – mechanicznie. W wersji podstawowej mamy do dyspozycji synchronizowaną przekładnię o 15 biegach w obu kierunkach, a drugi wariant oferuje 30 biegów do przodu i 15 do tyłu.

Hydraulika ciągnika zasilana jest pompą zębatą o wydajności 50 l/min. z dwoma lub trzema obwodami oraz mechanicznym sterowaniem za pomocą dźwigni. Identycznie sterowany jest podnośnik tylny o udźwigu 2,5 tony. Po dołożeniu siłowników wspomagających TUZ, wartość udźwigu wzrasta do 3,5 tony. Modele serii 5D Keyline można wyposażyć w sterowanie podnośnikiem z błotnika kabiny. Opcja ta jest szczególnie przydatna podczas podłączania maszyn do ciągnika. Ponadto każdy z modeli wyposażony jest w niezależną pompę wspomagania układu kierowniczego.

Nowe modele mają kilka wariantów prędkości obrotowej WOM, w tym 540/540 E lub 540, 540E i 1000 obr./min. Nowa kabina zapewnia doskonałą widoczność. Zajęcie miejsca za kierownicą ułatwia regulowana kolumna kierownicy zintegrowana z deską rozdzielczą.

