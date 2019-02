Seminarium Elvita – „badamy, dobieramy, wprowadzamy”

W styczniu odbyła się pierwsze seminarium młodej, bo zaledwie trzyletniej marki Elvita. Firma mocnym krokiem weszła na rynek zajmując się najnowszymi osiągnięciami nauki. Na spotkaniu zaprezentowano kluczowe firmowe rozwiązania, dedykowane wybranym uprawom polowym. Dystrybutorem produktów marki jest Agrolok Sp. z o.o.

Konferencję rozpoczął dr Marek Tański – prezes zarządu Elvita przedstawiając historie oraz młody zespół doradców agrotechnicznych firmy. – Zaczynaliśmy w roku 2014 od pracy nad kilkoma produktami nawozowymi obecnie zaczynamy procować nad własnymi rejestracjami – tłumaczył.

Ochrona i nie tylko

Podczas spotkania temat fungicydów przybliżył zgromadzonym Michał Budzik – doradca agrotechniczny Elvita, opowiadając o produkcie firmy Areapak Zdrowie, który jest pakietem fungicydowym przeznaczony do stosowania jako pierwszy zabieg ochronny w zbożach. Pakiet składa się z 3 substancji, które w pełni ochraniają zboża przed mączniakiem prawdziwym, septoriozą, rdzą brunatną oraz chorobami podstawy źdźbła. Pakiet produktów pozwala uzyskać wysoką skuteczność wykonywanego zabiegu. Areapak Zdrowie T1 zapewnia również efekt przedłużonej zieloności liści zbóż.

Innowacyjne rozwiązanie

-Zakup paszy objętościowej często jest problemem – to materiał duży gabarytowo i trudny do zdobycia w większej ilości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników zajmujących się produkcją mleka powstała Mulitisa, czyli kompletna technologia nawożenia trawiastych użytków zielonych, pozwalająca na uzyskanie wysokiego plonowania i świetnej jakości zielonki – tłumaczyła Alicja Mikrut, specjalista ds. produktu. Mulitisa gwarantuje zdecydowaną poprawę wielkości i jakości plonów, co daje niezależność i swobodę w rozwoju produkcji oraz gospodarstwa. Wspomaga również wzrost runi poprzez poprawę właściwości gleby, odżywienie dolistne i odżywienie doglebowe.

Następnie Artur Komorowski – doradca Elvita, przedstawił prezentacje produktową Vitalpak, czyli zestawienia produktów wpływających na właściwe odżywienie kukurydzy w składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego wzrostu i plonowania. Zastosowanie pakietu skutecznie niweluje ryzyko wystąpienia niedoborów oraz dostarcza niezbędnej energii do dalszego rozwoju. Vitalpak wspomaga rośliny w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Wysoka koncentracja składników pokarmowych dopasowanych do wymagań pokarmowych kukurydzy zapewnia utrzymanie intensywnie zielonych liści oraz prawidłowe zaziarnienie kolb.

Podczas spotkania nie zabrakło również tematyki związanej z rzepakiem ozimym, którą przybliżył Karol Biernacki doradca Elvita. – Dużą uwagę przywiązujemy do doświadczeń polowych i obserwacji, aby tworzyć nowoczesne i innowacyjne technologie również do ochrony tego gatunku – mówił. Propozycja firmy to linia produktów ŻePak – gotowe produktowe rozwiązania zamknięte w pakietach ochronnych dedykowane rzepakowi (np. ŻePak Strong, ŻePak Wiosna, ŻePak Insekt, ŻePak Płatek i ŻePak Płatek Plus).

Jako ostatnia swoją prezentację przedstawiła Magdalena Stainicka, specjalista ds. produktu firmy, przybliżając szeroką gamę nawozów dolistnych Elvity. W ofercie znajdziemy nawozy uzupełniające, mikroelementowe i dedykowane dostosowane do potrzeb pojedynczego klienta.