Sektor drobiarski: ograniczenie uboju rytualnego doprowadzi do upadku branżę mięsną

Zaniepokojenie sektora drobiarskiego budzą szczególne zapowiadane zmiany dotyczące wprowadzenia przepisów ograniczających ubój religijny. Według przedstawicieli branży, tego typu rozwiązanie może doprowadzić do upadku polską branżę mięsną, w tym producentów drobiu, jego hodowców oraz rolników. Poniżej komunikat przedstawicieli polskiego sektora drobiarskiego.

Wprowadzenie zakazu uboju rytualnego w Polsce spowoduje, że zakłady, które do tej pory

tego rodzaju ubój wykonywały, będą musiały zrezygnować z tej dużej części swojej

działalności. Dla hodowców oznacza to utratę kontraktów oraz zmniejszenie, i tak już

balansującej na krawędzi opłacalności, produkcji. W dłuższej perspektywie będzie to

skutkowało utratą płynności finansowej i trudnościami w spłacaniu zaciągniętych kredytów na budowę i modernizację ferm.

Zmniejszenie zapotrzebowania ze strony zakładów ubojowych odbije się negatywnie nie tylko na producentach żywca drobiowego, ale także na producentach jaj wylęgowych, zakładach wylęgu drobiu, producentach pasz i innych tzw. satelitarnych dla drobiarstwa gałęziach produkcji rolnej.

Obecnie zarówno w UE, jak i w krajach trzecich, jedynym segmentem rynku drobiowego, w

którym popyt przewyższa podaż, jest właśnie ten rodzaj produkcji. Według naszych szacunków co piąta sztuka drobiu ubijana w Polsce, ubijana jest właśnie w systemie halal lub koszer, stanowi to też 40 % eksportu polskiego mięsa drobiowego. Po wprowadzeniu zakazu, Polska branża drobiarska, będąca jego głównym eksporterem w UE, z dnia na dzień może upaść.

Ponieważ w większości krajów UE taki zakaz nie obowiązuje, wprowadzając go w Polsce,

ustawa o ochronie zwierząt będzie wspierać zagranicznych konkurentów polskiej branży

mięsnej. Przypomnijmy, że Polska jest w tej chwili największym producentem i eksporterem tego typu mięsa.

Jako przedstawiciele całej branży uznajemy takie zamierzenia za ideologiczne, nie uwzględniające ważnego interesu branży, a przez co wysoce ekonomicznie szkodliwe i społecznie nieodpowiedzialne.

Już raz w 2014 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność zakazu uboju na potrzeby religijne z Konstytucją RP. Zaskarżone wtedy decyzje parlamentu kosztowały polskich rolników miliardy złotych oraz przez zahamowanie eksportu spowodowały ogromny kryzys całej branży drobiarskiej. Uważamy, że należy zrobić wszystko, by nie powtórzyć tego tragicznego dla branży scenariusza. Apelujemy do Rządu RP o jak najszybsze zajęcie

stanowiska w tej sprawie. Przypominamy równocześnie, że sektor drobiarski, nie otrząsnął się jeszcze z kryzysu i problemów wywołanych przez pandemię COVID-19 i znajduje się w

największym od lat kryzysie. Wprowadzone przez planowaną nowelizacje ograniczenia, które godzą w interes polskiej branży mięsnej są nad wyraz zaskakujące i mogą świadczyć o braku wrażliwości społecznej autorów projektu zmian.

Ponadto jako branża drobiarska sprzeciwiamy się również wprowadzeniu do ustawy zakazu

hodowli zwierząt futerkowych. Każdego roku około 700 tysięcy ton pozostałości produkcji

drobiowej trafia na fermy zwierząt futerkowych. W przypadku prowadzenia zakazu ich

hodowli, branża drobiarska będzie zmuszona do utylizacji tych odpadów, co znacząco wpłynie na rentowność produkcji. Proponowane zmiany spowodują pogłębienie kryzysu, z jakim zmaga się polski sektor drobiarski. W konsekwencji negatywny wpływ proponowanych zmian odczują polscy konsumenci, rynek pracy, a także cała polska gospodarka.

Krajowa Federacja Hodowców

Drobiu i Producentów Jaj

Andrzej Sieradzki

Prezes

Krajowa Rada Drobiarstwa –

Izba Gospodarcza

Dariusz Goszczyński

Dyrektor Generalny

Polski Związek Zrzeszeń

Hodowców I Producentów

Drobiu

Andrzej Danielak

Prezes Zarządu Głównego

Krajowa Izba Producentów

Drobiu i Pasz

Piotr Lisiecki

Prezes Izby

Ogólnopolski Związek

Producentów Drobiu

„POLDRÓB”

Włodzimierz Władysław

Bartkowski

Prezes Zarządu