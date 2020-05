SDF: WYNIKI ZA ROK 2019

Wyniki finansowe Grupy SDF w 2019 r. wykazały wzrost zarówno EBT, jak i zysku netto. Jest to wynik osiągnięty pomimo pogarszającej się sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Rok finansowy 2019 zamknięto z obrotami na poziomie 1,268 mld euro, jest to spadek o 7,6% w porównaniu z rokiem 2018. Wskaźnik EBITDA wyniósł 8,7%, czyli 110 mln euro, co oznacza nieznaczny spadek w porównaniu z 9% w 2018 r. Jeśli chodzi o rentowność, zysk przed opodatkowaniem wyniósł 59,3 mln euro, co wskazuje na zdecydowany wzrost w porównaniu z 50 mln euro w roku poprzednim, podobnie jak zysk netto, który wyniósł 44,6 mln euro w porównaniu z 42,2 mln euro w roku 2018.

Sytuacja finansowa wskazuje na zadłużenie netto w wysokości 281,6 mln euro. Jest to wartość, która pozwala nam potwierdzić najlepsze parametry oceny kondycji finansowej również za rok 2019. Ten ważny wynik został osiągnięty dzięki bardziej wydajnemu zarządzaniu zapasami magazynowymi, których stan został zredukowany o 18%.

Działalność związana z ciągnikami i kombajnami odnotowała spadek obrotów zgodny z negatywnym trendem na rynkach europejskich i słabością, którą charakteryzowały się rynki eksportowe. Natomiast pozytywny wynik sektora kombajnów do zbioru winogron Grégoire, w przypadku których w 2019 r. odnotowano rekordowe obroty, zwiększone z 54,9 mln do 70,7 mln, co oznacza wzrost o 55%.

Działalność w zakresie części zamiennych potwierdza znaczący udział tego sektora w ogólnym wyniku Grupy. W ramach tego sektora szczególną uwagę poświęcono rozwojowi platformy sprzedaży internetowej, która w 2020 r. jeszcze bardziej poprawi efektywność usług oferowanych klientom.

Środki przeznaczone w 2019 r. na inwestycje i rozwój produktów wyniosły, podobnie jak w latach poprzednich, 60 mln euro.

W obszarze innowacji, podstawą działań prowadzonych w 2019 r. była digitalizacja zarówno produktów, jak i procesów sprzedaży.

Z jednej strony stworzenie ciągnika połączonego z siecią ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania do zarządzania flotą, które pozwala na zdalne monitorowanie głównych parametrów pracy ciągnika. Z drugiej strony digitalizacja procesów sprzedaży, dzięki zdefiniowaniu i wdrożeniu nowego CRM (Customer Relationship Management) ze szczególnym naciskiem na zaangażowanie naszej sieci i digitalizację sprzedaży.

Jak wiemy, pierwsze miesiące 2020 r. były silnie naznaczone wybuchem pandemii COVID-19 (SARS-CoV-2), która narzuciła zmiany w zachowaniach społecznych zarówno w obszarze prywatnym, jak i biznesowym. Na działalność produkcyjną Grupy SDF miały wpływ różne czynniki, w zależności od lokalizacji zakładów produkcyjnych. W Chinach zakłady wstrzymały produkcję w lutym, a już w marcu w pełni funkcjonowały. W zakładzie w Indiach zamknięcie nastąpiło w kwietniu i obecnie zakończono już proces wznawiania działalności. Sytuacja w Turcji, która do tej pory nie wprowadziła żadnych szczególnych działań restrykcyjnych z powodu COVID-19 (SARS-CoV-2), jest znacznie lepsza. Turcja dobrze radzi sobie z ożywieniem na rynku po zeszłorocznych trudnościach. Europejskie zakłady w Niemczech i we Francji funkcjonowały normalnie, odnotowując sporadyczne zwolnienia wyłącznie z powodu pewnych trudności w pozyskiwaniu podzespołów pochodzących z krajów stosujących ograniczenia, tak jak w przypadku chorwackiego zakładu produkującego kombajny, którego produkcja została wstrzymana i ma zostać wznowiona w tym miesiącu. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w zakładzie w Treviglio, gdzie przerwa w produkcji trwała prawie dwa miesiące. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników możliwe było przygotowanie i wdrożenie w firmie protokołów bezpieczeństwa, które pomogły we wznowieniu produkcji, zapewniając maksymalną ochronę zdrowia personelu.

„Miniony rok był szczególnie ważny dla naszej firmy zarówno z uwagi na osiągnięcie dobrego wyniku finansowego, jak i ze względu na zakończenie przebudowy handlowej struktury organizacyjnej wraz z działaniami prowadzonymi w ramach projektów transformacji cyfrowej. – komentuje Lodovico Bussolati, dyrektor zarządzający Grupy SDF – Rok finansowy 2020 jest i będzie dla nas wszystkich szczególnym wyzwaniem i zobowiązaniem do jak najlepszego działania. Będziemy nadal znacząco inwestować w badania i rozwój. W 2020 r. wdrożymy ważne innowacje w ciągnikach o dużej mocy, łącząc wydajność produktu i możliwości połączeń”.

Komunikat prasowy: SDF