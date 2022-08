SDF stawia na pojazdy autonomiczne

Koncern SDF przejmuje większościowy pakiet udziałów we francuskiej firmie specjalizującej się w produkcji autonomicznych robotów do prac w winnicach. Firmy łączą siły, aby rozwijać i oferować szereg innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego rolnictwa precyzyjnego.

Informacje o VitiBot i SDF

VitiBot to francuski startup z siedzibą w Reims, w samym sercu regionu Szampanii. Firma, dzięki modelowi Bakus® jest liderem rozwijającego się rynku robotów

do pielęgnacji winnic. Jest to w 100% elektryczny, autonomiczny ciągnik „bramowy”.

Firma została założona w 2016 roku przez ojca i syna: Dominique BACHE, właściciel winnicy z Aube został namówiony przez Cedrica BACHE, młodego inżyniera robotyki do stworzenia tego projektu. VitiBot wpisuje się w nowe trendy francuskiej branży rolniczej.

Robot Bakus® to wynik 5-letnich prac badawczych. Został opracowywany przez zespół młodych inżynierów, pasjonatów robotyki i ekologii, którzy mają ambicję oferowania nowych rozwiązań plantatorom winorośli przy jednoczesnej poprawie zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego.

SDF to jeden ze światowych liderów w produkcji ciągników rolniczych, maszyn żniwnych i silników diesela. Koncern oferuje swoje produkty pod markami: DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann oraz Grégoire. Zatrudniając ponad 4000 pracowników, Grupa SDF jest światowym liderem w branży upraw specjalistycznych i generuje 1,5 biliona Euro przychodu oraz EBITDA na poziomie 11% za 2021 rok.

Znacznie więcej niż inwestycja w większościowy pakiet udziałów: jest to synergia wiedzy know-how i umiejętności oraz wspólnych wartości i ambicji

– Cieszymy się z operacji, która pozwoli nam sprostać wyzwaniom rolnictwa przyszłości, które jest podstawą naszego projektu. Dołączenie do Grupy SDF mogącej pochwalić się stuletnią historią, rozpoznawanej na całym świecie ze swoich produktów i wartości, jest dla nas wielką szansą, gwarancją rozwoju i sukcesu – powiedział Cédric BACHE, CEO firmy VitiBot.

Grupa SDF, znana z oferowania wiodących rozwiązań w zakresie technologii, stale wprowadza innowacyjne rozwiązania w oferowanych produktach. Wszystko to dla zagwarantowania tego, że oferowany sprzęt rolniczy będzie kluczem do sprostania wyzwaniom zrównoważonego rolnictwa precyzyjnego.

– Zrównoważone, cyfrowe rolnictwo jest kluczowym czynnikiem naszego rozwoju. Po dokładnym rozpoznaniu, zdaliśmy sobie sprawę, że VitiBot to najlepsze rozwiązanie dla winnic. Pozwala nam wzbogacić naszą ofertę ciągników o autonomiczne i zeroemisyjne pojazdy elektryczne – skomentował Lodovico Bussolati, CEO SDF.

– Teraz naszym celem jest wspieranie rozwoju firmy i komercjalizacji produktów, zaspokajających zapotrzebowanie rynku, które naszym zdaniem będzie stale rosło w przyszłości – dodał.

Obecnie priorytetami SDF są maszyny bezzałogowe, rolnictwo precyzyjne, usługi cyfrowe, gromadzenie i zarządzanie danymi agronomicznymi oraz rozwój sprzętu rolniczego o napędzie elektrycznym. Dzięki współpracy z VitiBot, Grupa SDF skorzysta z wkładu wysoko wykwalifikowanego zespołu posiadającego specjalistyczną wiedzę know-how, aby szybko i skutecznie osiągnąć te cele.

Zapewniona długotrwała relacja z klientami i dotychczasowymi współpracownikami

Współpraca z SDF zapewnia również, że VitiBot umacnia swoją pozycję lidera w zakresie robotów

do prac w winnicach, a także gwarantuje lokalne i spersonalizowane wsparcie dla każdego ze swoich klientów. Dotychczasowi inwestorzy VitiBot, tacy jak: Maison Louis Roederer, grupa Martell Mumm Perrier-Jouët, Laurent-Perrier Champagnes, Piper-Heidsieck i Charles Heidsieck, pozostaną udziałowcami i członkami rady nadzorczej, pomagając w ten sposób firmie w realizacji projektów.

Duże perspektywy w zakresie rozbudowy zespołu

W Grupie SDF, podobnie jak w przypadku innych spółek zależnych, takich jak Grégoire, firma VitiBot zachowa pełną autonomię w zakresie rozwoju technicznego, przemysłowego i handlowego. Duch przedsiębiorczości i elastyczności start-upu zostaną utrzymane, jednocześnie, firma zamierza zatrudnić wielu wysoko wykwalifikowanych inżynierów.

Z ponad 50 robotami Bakus® już pracującymi w winnicach na całym świecie, z długą listą zamówień, silną siecią dystrybucyjną, firma VitiBot przyspieszy rozwój i umocni swój status międzynarodowego lidera w ofercie zrobotyzowanych maszyn dedykowanych do winnic i w zakresie projektowania innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na przyszłe potrzeby.

Źródło: SDF