SDF: dwucyfrowy wzrost i najwyższy w historii koncernu poziom przychodów

Rada Nadzorcza SDF, międzynarodowego koncernu z siedzibą główną we włoskim Treviglio (BG), jednego z wiodących producentów ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych, zatwierdziła wyniki finansowe za 2021 rok.

Wyniki finansowe

Koncern zamknął 2021 rok ze wzrostem przychodów i wskaźnika EBITDA, zarówno w ujęciu wartości procentowych, jak i bezwzględnych.

W ujęciu szczegółowym przychody wyniosły 1481 mln Euro, co oznacza wzrost o 29% w porównaniu z kwotą 1146 mln Euro za 2020 rok, warto zaznaczyć, że był to czas w którym siedziba SDF w Treviglio pozostawała zamknięta z powodu pandemii o ponad dwa miesiące dłużej niż standardowa przerwa wakacyjna. Wynik za 2021 rok był też o 17% wyższy w porównaniu z kwotą 1268 mln Euro za 2019 rok, czyli w rok poprzedzający pandemię.

Odnotowano także wzrost wskaźnika EBITDA, który wyniósł 159 mln Euro, czyli 10,8%. W roku 2020 wynosił 9,5%, a w roku 2019 wynosił 8,7%.

Odnotowano zysk netto w wysokości 62,6 mln Euro, czyli 4,2%, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 2020 (3,4%) i 2019 (3,5%). Wynik finansowy netto wykazał zadłużenie w wysokości 122 mln Euro, co oznacza spadek o prawie 55 mln Euro (-31%) w porównaniu z rokiem poprzednim. Wartość ta potwierdza najlepsze wskaźniki oceny siły finansowej koncernu również w roku 2021.

SDF – koncern odpowiedzialny społecznie

Wizja SDF zakłada powiązanie pomiędzy wynikami ekonomicznymi i długoterminowym zrównoważonym rozwojem jej zasobów ludzkich oraz społeczności lokalnej. Z tego powodu w roku, który upłynął pod znakiem utrzymującej się wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, koncern wspierał ważne inicjatywy na rzecz pracowników i społeczności lokalnej.

SDF jako pierwsza firma w prowincji Bergamo i jedna z pierwszych we Włoszech uruchomiła w tym regionie centrum szczepień, udostępniając swoje zasoby i infrastrukturę. Początkowo centrum szczepień SDF w Treviglio było przeznaczone dla pracowników, członków ich rodzin i dostawców, z czasem jednak stało się regionalnym ośrodkiem szczepień dla całej społeczności, zapewniając około 40 000 dawek szczepionek.

W 2021 r. rozpoczęła się realizacja projektów przebudowy zakładów w Ranipet, Châteaubernard, Lauingen i Treviglio.

Francuski zakład Grégoire w Châteaubernard oraz zakład w Ranipet w Indiach nadal poddawane są dużym inwestycjom w zakresie renowacji budynków oraz obiektów produkcyjnych i logistycznych.

W zakładzie w Lauingen rozpoczęto realizację projektu „MOVE”, który zgodnie z nowymi wymogami funkcjonalnymi i architektonicznymi DEUTZ-FAHR Land przewiduje przebudowę istniejących biur, na łącznej powierzchni prawie 2000 m2, i kończy rozpoczętą w 2017 r. inwestycję obejmującą budowę kompleksu DEUTZ-FAHR Land.

W siedzibie w Treviglio zaprezentowano projekt „SAME Campus”, który zostanie ukończony w 2027 r., a całkowita wartość tej inwestycji wyniesie około 25 mln Euro. Do głównych założeń projektu należy budowa wydzielonego parkingu dla pracowników, nowych szatni i nowych budynków biurowych o łącznej powierzchni 4000 m2.

Koncern zatrudnił około 300 nowych pracowników w zakładzie w Treviglio, w tym pracowników biurowych i fizycznych, w oparciu o umowy o dzieło, współpracę przy projektach oraz średnio- i długoterminowe kontrakty. Tym samy, koncern zatrudnia 4187 pracowników na całym świecie.

Rynki

Rok 2021 przyniósł ogólny wzrost na rynku ciągników i maszyn rolniczych.

Wprowadzenie nowych produktów, wspierane efektywnym zarządzaniem, pozwoliło SDF zwiększyć udziały zarówno w Europie (z 10,7% do 11,4%), jak i w Turcji (z 6,6% do 9,7%).

W pozostałych krajach wzrost przychodów SDF wyniósł 356 mln Euro, co oznacza wzrost o 27,6% w porównaniu z rokiem 2020.

W Chinach znacznie wzrosła rozpoznawalność marki DEUTZ-FAHR. Modele serii 6W-7W, wyposażone w układy napędowe Powershift poddano gruntownej modernizacji. Dzięki temu marka DEUTZ-FAHR stała się punktem odniesienia dla ciągników z przekładnią Powershift w Chinach.

SDF Indie zdobył najbardziej prestiżową krajową nagrodę „Indian Tractor of the Year” za ciągnik Agrolux 70 4WD w kategorii „Best Tractor above 60HP”, czyli najlepszy ciągnik z silnikiem o mocy powyżej 60 KM.

Innowacje i Smart Farming

Dążenie do innowacji wspierane było inwestycjami w badania i rozwój, które osiągnęły poziom 63 mln Euro, co stanowi 4,3% przychodów. W 2020 roku było to 57 mln Euro, a w 2019 roku: 60 mln Euro.

Postęp związany z cyfryzacją przyczynił się w branży rolniczej do wzbogacenia oferty skierowanej do użytkownika końcowego. W przypadku SDF przekłada się to na bogatą ofertę innowacyjnych usług wspierających rolników w wielu działaniach związanych z użytkowaniem ciągnika, kombajnu. Są to między innymi: aplikacja SDF Fleet Management, która umożliwia monitorowanie i kontrolę floty posiadanych maszyn; aplikacja SDF Field Management, która pozwala na obsługę systemu precyzyjnego rolnictwa w poszczególnych aplikacjach polowych; oraz aplikacja SDF Farm Management, która ułatwia zarządzanie gospodarstwem.

W zakresie gamy produktów, SDF przeznaczył znaczne środki na rozwój silników spełniających wymogi normy emisji spalin Stage V. W ten sposób powstały opracowane przez SDF silniki FARMotion 35 i 45. Są to 3- i 4-cylindrowe jednostki napędowe o mocy od 65 do 160 KM, spełniające wymogi normy Stage V. Wersje o mocy do 75 KM wyposażone są w układ zewnętrznej, chłodzonej recyrkulacji spalin, katalizator utleniający DOC i filtr cząstek stałych DPF. We wszystkich silnikach o wyższej mocy zamontowano układ selektywnej redukcji katalitycznej SCR. Z kolei silniki FARMotion 45 o mocy od 130 do 160 KM wyposażono w turbosprężarkę VTG o zmiennej geometrii łopatek turbiny.

Marka DEUTZ-FAHR zmodernizowała swoją ofertę silników montowanych w modelach dużej mocy: Seria 6 TTV i Seria 7 TTV. Wprowadzono jednocześnie nowe przekładnie bezstopniowe SDF serii T7540, T7560 i T7780. Zaprezentowano nową Serię 6C z 3 rodzajami układów napędowych (w tym RVshift, który pracuje na zasadzie przekładni Full Powershift), co potwierdziło dążenie marki do spełniania potrzeb różnych grup klientów.

Źródło: SDF