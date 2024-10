Schuitemaker Rapide 5800 W – tam, gdzie liczy się jakość paszy

Hodowcom bydła nie trzeba tłumaczyć, że prawidłowe żywienie oparte na paszy wysokiej jakości to podstawa sukcesu produkcji. Choć może wytworzenie takiej paszy wydaje się proste, to każdy etap jej produkcji – ścięcie zielonki, zbiór, a także transport – wpływa na jakość karmy i w ostateczności na jakość mleka czy mięsa.

Właśnie dlatego tam, gdzie nie można sobie pozwolić na marnotrawstwo, tam gdzie liczy się dokładność zbioru, precyzja cięcia, wydajny i opłacalny transport, potrzebna jest wielozadaniowa przyczepa samozbierająca.

Trawa, mleko, ser – źródło sukcesu

Chyba nikt nie kwestionuje jakości mleka czy wyrobów nabiałowych produkowanych w Holandii. Wytwarzane tam najwyższej jakości sery to nie tylko najlepszy smak, ale i dochodowy biznes tamtejszych rolników. A wszystko to zawdzięczają wysokiej jakości traw oraz paszy.

Nic więc dziwnego, że to właśnie Holendrzy przodują w produkcji maszyn wyspecjalizowanych w zbiorze i przygotowaniu odpowiedniej jakości paszy dla bydła. Tam, gdzie ziemia w postaci polderów wydartych morzu jest na wagę złota, nic nie może się zmarnować zarówno na polu, jak i w procesie zbioru. Tu liczy się jakość i absolutna perfekcja.

Na te atuty postawiła holenderska firma Schuitemaker specjalizująca się w przyczepach do zbioru zielonek i ich transportu. Charakterystyczne maszyny tej marki zdobyły uznanie nie tylko wśród tamtejszych rolników, ale także wszędzie tam, gdzie stawia się na hodowlę bydła, a co za tym idzie wysoką jakość paszy: w Niemczech, Anglii, Belgii, Szwajcarii czy Francji.

Rapide 5800 W – dwie funkcje jednej przyczepy

Jednym z wielu modeli firmy Schuitemaker w gamie uniwersalnych przyczep samozbierających przeznaczonych do zbioru zielonek na kiszonkę jest model Rapide 5800 W. Obecny na polskim rynku już kilka lat model znany jest dość dobrze, ale poddawany jest przez holenderskich inżynierów systematycznym ulepszeniom w dziedzinie prostoty obsługi, zewnętrznego sterowania czy dodatkowych opcji wspomagających za- i wyładunek.

Przyglądając się przyczepie Rapide 5800 W, na pierwszy rzut oka rzuca się masywne tandemowe podwozie oparte na oponach 750/45 R 26.5. Zastosowanie tak szerokiego ogumienia zapewnia ciężkiej przyczepie nie tylko stabilność przy pełnym ładunku, który może wynosić ponad 24 tony, ale także to, że nawet wypełniona mokrą masą po brzegi burt nie pozostawia za sobą kolein nawet w miękkim, torfowym podłożu łąk.

Stabilna konstrukcja podwozia przyczepy Rapide 5800 W pozwala na umieszczenie na nim wysokich burt wykonanych z galwanizowanych stalowych płyt, które wyposażone są dodatkowo w 30-centymetrowe nadstawki. Nawet bez nich standardowa pojemność przyczepy to ponad 38 m³, co jest dość sporą wartością przy kompaktowych wymiarach całej przyczepy. Wymiary te pozwalają nie tylko na łatwe poruszanie się po drogach publicznych, ale także na sprawne manewry w ciasnych zabudowaniach gospodarczych.

Ta zaskakująco wysoka zwrotność jest możliwa dzięki jeszcze jednej ciekawej funkcji podwozia przyczepy – skrętnym kołom tylnej osi. Sterowane są one przez rozbudowany system hydrauliki, który pozwala na skręt pary ostatnich kół przeciwnie do kierunku manewru całego zestawu ciągnik – przyczepa. Takie rozwiązanie powoduje nie tylko niemalże zawracanie w miejscu, ale także co istotne, nie rujnuje powierzchni gleby nawet przy ciasnych uwrociach.

Podbieranie i cięcie w mgnieniu oka

Schuitemaker Rapide 5800 W przeznaczona jest do zbioru, przetwarzania, transportu i wyładunku zielonek na kiszonki. Jej uniwersalne zastosowanie w produkcji paszy dla bydła zaczyna się jednak na polu, w chwili gdy w pozycję roboczą zostaje opuszczony znajdujący się pod podwoziem podbieracz – kolejna innowacyjna i ciekawa cecha holenderskiej przyczepy.

Szeroki na 2 m, a opcjonalnie na 2,2 m zespół podbierający jest wleczony, co zapewnia mu bardzo wysoką odporność na wszelkie uszkodzenia mechaniczne spowodowane kamieniami. Sama szerokość robocza wleczonego podbieracza wyposażonego w sprężyste palce podnoszącego masę zielonki wynosi 2 metry, przez co jej strumień błyskawicznie podawany jest na zespół rotora. Istotne w procesie pobierania i cięcia zielonki w przyczepie Rapide jest to, że zarówno wspomniany podbieracz, jak i rotor oraz wał z nożami mają równe 2- metrowe szerokości. Niezmiernie ułatwia to przepływ masy i zapobiega zapychaniu się rotora w czasie pracy nawet przy obfitych zbiorach mokrej masy zielonej.

Gwiazdowa konstrukcja rotora wyposażonego we wzmocnione napawami zakrzywione palce o szerokości 20 mm ułatwia transport materiału do wnętrza przyczepy. Zanim jednak zielonka tam trafi, jest dokładnie pocięta na równe 44-milimetrowe odcinki przez zespół wirujących noży o grubości 6 mm każdy. Wykonane ze stali Hardox są bardzo wytrzymałe na zużycie i, co niezmiernie istotne dla użytkownika, są także obustronne. Ich symetryczny trójkątny kształt nie tylko wspomaga wyważenie całego zespołu tnącego, ale dzięki dwóm powierzchniom tnącym można je obracać o 180 stopni, wykorzystując nóż ponownie, aż do całkowitego zużycia. Dzięki przemyślanemu mechanizmowi jego montażu sama wymiana noża lub jego obrócenie trwa tylko kilkanaście sekund.

Rapid 5800 – liczy się transport

Przycięta równo zielonka dzięki mechanizmowi rotora jest przerzucana na tył przyczepy. Pozwala to na zachowanie równomiernego, bezpiecznego balansu wagi całej maszyny nawet po jej całkowitym wypełnieniu po wysokie brzegi burt. I tutaj dzięki wysokiej ładowności i sporej kubaturze przyczepy Rapide 5800 W jej użytkownicy wskazują cechę opłacalności transportu z pola do silosów w gospodarstwie.

Po podniesieniu hydraulicznie sterowanej tylnej ściany wyładunek skompensowanej zielonki wykonywany jest za pomocą przesuwnej podłogi, której prędkość można ustawić w dwóch zakresach.

Za równomierny wyładunek odpowiadają także dwa obrotowe wałki znajdujące się z tyłu. Wspomagają one sam zrzut masy z przyczepy, skutecznie rozprowadzając zielonkę na zewnątrz.

Taki efektywny system wyładunku pozwala na natychmiastowe wykorzystanie przyczepy do kolejnego załadunku. Warto jednak wskazać, że samo utrzymanie w czystości wnętrza przyczepy i mechanizmów wyładowczych jest proste dzięki łatwemu dostępowi. W odróżnieniu od innych tego typu maszyn drzwi nie znajdują się z boku, co osłabia konstrukcję, ale z przodu. Pozwala to nie tylko na łatwe wejście do wnętrza, ale także zachowanie sztywności całej struktury przyczepy.

Wiele zadań w prostym sterowaniu

Wszystkie funkcje przyczepy Schuitemaker Rapide 5800 W są sterowane za pomocą zewnętrznego komputera wyposażonego w dotykowy ekran. Dla ułatwienia obsługi można nim także sterować przy pomocy dwóch joysticków. Grafika, jaką widzimy na ekranie jednostki sterującej, jest prosta, co sprawia, że sterowanie całą przyczepą jest intuicyjne. Co istotne, przyczepa jest także przystosowana do obsługi technologii isobus.

Jak wszystkie przyczepy holenderskiej firmy Schuitemaker także model 5800 W pokazuje, jak przemyślana jest konstrukcja tego typu maszyn. Począwszy od masywnego i wytrzymałego podwozia, poprzez solidne burty o ponadstandardowej grubości, jakość powłok malarskich, mocną hydraulikę, zespoły podbierania i cięcia, sterowanie załadunkiem i wyładunkiem, w każdym miejscu widać, że Holendrzy stworzyli przyczepę “jak dla siebie”. I kto jak kto, ale oni znają się na właściwym żywieniu i przynoszącej zyski hodowli bydła.