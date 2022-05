Samson wprowadza na rynek nowy wtryskiwacz do precyzyjnego dozowania gnojowicy

Samson Agro A/S, z siedzibą w Viborg w Danii dodał kolejny wtryskiwacz do gamy narzędzi – wtryskiwacz jednotarczowy Samson TS. Samson TS został zaprojektowany z myślą o optymalnym wykorzystaniu wartości nawożenia gnojowicy poprzez delikatne wtryskiwanie w większej liczbie rodzajów upraw i warunków glebowych.

Nowy wtryskiwacz jest dostępny w dwóch szerokościach roboczych, 8 i 12 metrów.

Samson TS 8 i Samson TS 12

Zaprojektowany z myślą o rolnictwie klasycznym, uprawie bezorkowej i strip till

Samson TS współpracuje z wozem do gnojowicy PG II i sterownikiem SlurryMaster 8000, aby nakładać ciecz dokładnie i delikatnie.

Dzięki wąskiemu krążkowi wtryskiwacza, który otwiera rowek do wstrzykiwania cieczy, Samson TS dozuje składniki odżywcze dokładnie tam, gdzie rośliny mogą je najlepiej wchłonąć, bez rozbijania i mieszania gleby, jak w przypadku tradycyjnego wtrysku.

– Powszechnie wiadomo, że gdy rośliny otrzymują składniki odżywcze w systemie korzeniowym, w odpowiedniej objętości i we właściwym czasie, emisja szkodliwych dla środowiska substancji jest zminimalizowana. Wraz z chęcią zmniejszenia tych emisji poprzez wtrysk gnojowicy, nowe zasady uprawy, takie jak rolnictwo klasyczne, No Till i Strip Till zyskują obecnie na popularności. Samson TS opracowaliśmy do użytku w ramach tych właśnie zasad – mówi Niels Haubjerg, product manager w Samson AGRO A/S.

Samson TS jest również w pełni przygotowany do automatycznych systemów sterowania z GPS i elektronicznymi mapami aplikacji.

Wtryskiwacz podzielony jest na sekcje o szerokości 1 metra, z których każda może być obsługiwana indywidualnie za pomocą SlurryMaster 8000. Indywidualna kontrola za pomocą 8 lub 12 sekcji pomaga uniknąć nadmiernego i niedostatecznego nawożenia podczas nakładania się klinów i uwrocia.

Samson TS wykorzystuje zmienne dawkowanie do dokładnego wstrzykiwania wymaganych ilości składników odżywczych za pomocą zautomatyzowanego procesu we współpracy z kompatybilnym z ISOBUS systemem GPS opartym np. na mapach plonów z ostatnich lat.

Obie części przyczyniają się do zwiększenia potencjału plonowania dzięki bardziej wydajnemu nawożeniu, ale także mają korzyści dla środowiska poprzez zmniejszenie lokalnego nawożenia i stosowanie składników odżywczych w zależności od potencjału absorpcyjnego gleby, a także roślin. Samson TS trafił już do sprzedaży od 1 maja 2021 r., ale oficjalne ogłoszenie zostało opóźnione z powodu odwołanych targów, dlatego premiera oficjalnie nie nabrała tempa aż do dziś.