Samosiewy na polach coraz bardziej widoczne. Czas na kolejną uprawkę pożniwną

Masowe kiełkowanie samosiewów jest oznaką, że nadszedł czas na drugą uprawkę pożniwną. Najczęściej termin drugiej uprawki pożniwnej przypada ok. jeden – dwa tygodnie po pierwszej.

Samosiewy zużywają cenne zapasy wody z gleby, niezbędne naszym uprawom dla prawidłowego kiełkowania i wschodów. Ponadto to na nich gromadzą się patogeny, które przysłowiowo tylko czekają na dogodne warunki do zaatakowania młodych plantacji.

Głębsza uprawa wykonana zaraz po zbiorze nie rozwiązuje problemu samosiewów. Wręcz przeciwnie, przy takim zabiegu na ogół słoma jest nierównomiernie pocięta. Ponadto pozostawianie samosiewów aż do zabiegu przedsiewnego sprawia, że są one wyrośnięte i zużywają cenną wodę z gleby, która jest potrzebna dla kiełkujących młodych upraw.

Pierwsza uprawka pożniwna

Pierwsze uprawki pożniwne na ogół już za nami. Powinna być wykonana bardzo płytko, na głębokość do 2 cm. Taka płytka uprawka ma za zadanie tylko wzruszyć i lekko spulchnić glebę, nie przesuszać jej na większej głębokości. Ponadto przy takim płytkim zabiegu ściółka pozostaje na powierzchni i chroni glebę przed nadmiernym parowaniem. Natomiast dzięki lekkiemu wzruszeniu nasiona osypane podczas zbioru mają kontakt z glebą. Dzięki temu szybko skiełkują, a my kolejną – drugą uprawką będziemy niszczyć chwasty mechanicznie.

Druga i trzecia uprawka pożniwna

Masowe kiełkowanie samosiewów jest oznaką, że nadszedł czas na drugą uprawkę pożniwną. Dla samosiewów rzepaku jest to faza liścieni, dla zbóż to faza 1-2. liści. Najczęściej termin drugiej uprawki pożniwnej przypada ok. 1-2 tydzień po pierwszej. Termin zabiegu zależy od warunków pogodowych w danym sezonie.

Kolejnym, trzecim zabiegiem uprawowym powinniśmy już pozbyć się samosiewów z pola. To, czy zdążymy wykonać trzecią uprawkę zależy od spiętrzenia prac w gospodarnie, jeśli się nawarstwiają wówczas ograniczamy się dwóch uprawek. Uprawki powinniśmy przeprowadzać płytko, dopiero ostatnią (drugą lub trzecią) nieco głębiej, tj. do 10-12 cm. Zwłaszcza, gdy zastosowaliśmy obornik, czy na polu zalegają duże ilości słomy. Pamiętajmy, aby lepiej nie dopuszczać do rozwinięcia samosiewów. Nie tylko zużywają wodę, ale to na nich rozwijają się choroby i szkodniki, które atakują wschodzące rośliny uprawne.