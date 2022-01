Samorząd rolniczy domaga się dopłat do nawozów. Co na to rząd i minister Kowalczyk?

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego opierając się na wnioskach rolników zgłaszanych do biura IRWŁ, zwróciła się do wiceprezesa rady ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka o uwzględnienie w tarczy antykryzysowej dopłat do nawozów mineralnych.

Według Izby należy, tak jak w przypadku paliwa rolniczego, wprowadzić rekompensatę w wysokości co najmniej 1000 zł do 1 ha.

– Ceny nawozów w ostatnim czasie wzrosła o 200-300 proc. Z naszych wyliczeń wynika, że nakłady na uprawę 1 ha pszenicy z tytułu nawożenia nawozami mineralnymi w 2021 r. wynosiły ok. 1000 zł/ha a według aktualnych cen nawozów mineralnych nakład ten wyniesie co najmniej 2000 zł/ha. Z kolei nakład z tytułu nawożenia pod uprawę 1 ha kukurydzy w 2021r. kształtował się na poziomie ok. 1400 zł/ha, obecnie będzie to koszt przekraczający kwotę 3000 zł/ha. Podobna sytuacja występuje w uprawie rzepaku i innych upraw, gdzie nakłady z tytułu nawożenia wynosiły 1500 zł/ha obecnie nakład ten przekroczy 2600 zł/ha. Biorąc pod uwagę powyższe dane celowym jest wniosek o rekompensatę poniesionych kosztów w wysokości co najmniej 1000 zł/ha użytków rolnych – informuje Bronisław Węglęwski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Wcześniej podobny pomysł zaprezentowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. A co na to rząd i minister Kowalczyk? Wg założeń „tarczy antyinflacyjnej 2.0” VAT na nawozy miałby zostać zniesiony na pół roku. Mówi się także wprost o dopłatach do nawozów.

– Rozważane są różne warianty, m.in. wprost dopłaty do zakupu nawozów. Rozważany jest także wariant zawieszenia opłat za emisję CO2 dla zakładów azotowych. Więc te mechanizmy są w trakcie dyskusji z Komisją Europejską – mówił wczoraj minister rolnictwa.