Samopoziomowanie osprzętu w ładowarkach New Holland z nagrodą EIMA Innovation Award

Większa dokładność poziomowania osprzętu, minimalna szansa na utratę ładunku, skrócony czas i koszt konserwacji oraz wyższa wydajność przy mniejszym wysiłku operatora to zalety które doceniła komisja konkursowa EIMA nagradzając opracowane przez firmę New Holland rozwiązanie w zakresie systemu samopoziomowania osprzętu ładowarek teleskopowych.

Aby utrzymać osprzęt, taki jak łyżka lub widły do ​​palet, równolegle do podłoża podczas podnoszenia i opuszczania wysięgnika, obecne ładowarki teleskopowe najczęściej wykorzystują system oparty na hydraulicznej kompensacji między cylindrem przechylania a cylindrem kompensacji, których ruchy są regulowane przez siłownik podnoszenia. Podczas podnoszenia lub opuszczania wysięgnika olej przepływa z siłownika kompensacji do siłownika przechylania, aby utrzymać osprzęt w pozycji poziomej i równoległej do podłoża oraz zabezpieczyć ładunek.

Jednak ilość oleju wymieniana między siłownikami przechyłu i kompensacji jest stała i niezależna od zastosowanego osprzętu. Oznacza to, że przy próbie utrzymania wideł paletowych równolegle do podłoża kąt odchylenia może wynosić tylko +/-3°, ale z łyżką potencjalnie może wynosić +/-12°.

Aby osiągnąć maksymalną dokładność i wydajność systemu poziomowania, inżynierowie New Holland opracowali rozwiązanie, które eliminuje cylinder kompensacyjny i zawiera dwa czujniki kąta, jeden z tyłu wysięgnika, aby monitorować kąt wysięgnika względem maszyny, a także jeden z przodu wysięgnika, na nośniku narzędzi, aby monitorować jego kąt w stosunku do wysięgnika.

Te dwa czujniki dostarczają do ECU informacje o położeniu w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie maszyny jest wtedy w stanie natychmiast obliczyć dokładną ilość oleju, która musi zostać dostarczona do siłownika przechylania, w oparciu o położenie wysięgnika i orientację nośnika narzędzi w zamkniętej pętli. Gwarantuje to, że niezależnie od tego, czy ładowarka teleskopowa pracuje z widłami do palet, czy z łyżką, zapewniona jest optymalna dokładność samopoziomowania.

– Rozwiązanie to oferuje znaczne korzyści dla użytkowników, wprowadzając znaczną poprawę wydajności pracy z maszyną – mówi Oscar Baroncelli, dyrektor ds. ciągników i ładowarek teleskopowych New Holland Agriculture.