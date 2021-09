Samochód nadział się na pług, dwie osoby w szpitalu

Do dramatycznie wyglądającego wypadku z udziałem sprzętu rolniczego doszło kilka dni temu w pobliżu położonej na terenie powiatu zduńskowolskiego miejscowości Szadek.

Na drodze wojewódzkiej nr 710 osobowy peugeot najechał tam na tył ciągnika, do którego podpięty był pług, a urządzenie to rozpruło dach samochodu praktycznie na pół. Dwaj mężczyźni, którzy podróżowali osobówką, na szczęście opuścili ją o własnych siłach, po przybyciu na miejsce straży pożarnej i zespołów ratownictwa medycznego zostali jednak przewiezieni do szpitala. którzy samodzielnie opuścili pojazd. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Traktorzysta w zdarzeniu tym nie ucierpiał. Okoliczności tego zdarzenia ustalają policjanci.

Paweł Palica

Fot. OSP Szadek