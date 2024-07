Samasz z nagrodą Hit Wystawy na XXX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Firma Samasz po raz kolejny zdobyła prestiżowe wyróżnienie za najlepszy produkt podczas targów rolniczych. Tym razem zestaw kosiarek KDD 911 STH ISOBUS został uznany za „Hit Wystawy” w kategorii: ,, Nowe Technologie w Produkcji Roślinnej”.

Wyróżnienie to przyznane zostało podczas XXX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie (29-30.06). Wydarzenie gromadzi hodowców z całej Polski, którzy prezentują swoje zwierzęta i rywalizują o tytuły czempionów i wice czempionów. To także doskonała okazja do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, maszynami i urządzeniami rolniczym.

Zestaw kosiarek KDD 911 STH ISOBUS to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które wyróżnia się wyjątkową wydajnością i komfortem użytkowania. Kosiarki te są wyposażone w system ISOBUS, co pozwala na pełną integrację i intuicyjne sterowanie z poziomu pulpitu ciągnika. Dzięki temu operatorzy mogą łatwo i efektywnie zarządzać pracą maszyn, co znacząco poprawia efektywność pracy w gospodarstwie.

Głównymi zaletami zestawu KDD 911 STH ISOBUS jest m.in. możliwość sterowania z jednego poziomu, co ułatwia i przyspiesza pracę; kondycjonery bijakowe przyspieszają proces przesychania skoszonego materiału, eliminując potrzebę dodatkowego przetrząsania. Zestawy tnące wyposażone są w transportery pokosu oraz różne opcje wałków pokosu, co pozwala na dopasowanie do różnych warunków pracy.

Ponadto dzięki zaawansowanej geometrii noży oraz innowacyjnemu systemowi odciążenia, koszenie jest bardziej efektywne, a jakość paszy wyższa, a zastosowanie najwyższej jakości komponentów oraz 2-letnia gwarancja na maszyny gwarantować mają długą i bezproblemową eksploatację.

źródło: Samasz