Samasz i wszystko masz. Manewry łąkowe to strzał w dziesiątkę

Jak dotrzeć do klientów? W dzisiejszych czasach to pytanie zadaje sobie wielu producentów maszyn rolniczych. Podlaski Samasz swoją cykliczną imprezą Manewry Łąkowe znalazł na nie odpowiedź i potwierdzają to sami rolnicy.

Manewry łąkowe to cykl otwartych dla wszystkich zainteresowanych spotkań odbywających się w kilku miejscach Polski. Miejsca te nie są wybrane przypadkowo. To najczęściej zagłębia hodowli bydła, więc i rejony, gdzie wartościowa zielonka ma największe znaczenie.

I właśnie w tych miejscach Samasz prezentując swoje wyroby, pokazuje, że w Polsce można konstruować maszyny zielonkowe na najlepszym światowym poziomie. Nie tylko dorównują one najnowszym światowym konstrukcjom, ale niejednokrotnie dla wielu zagranicznych producentów stanowią wzór do naśladowania. I to czasem dosłownie, bo rozwiązania Samaszu są w większości pionierskie.

Manewry Łąkowe Samasz

Jednak oprócz tego, że są innowacyjne, to są po prostu dobre i trwałe, o czym przekonuje się już następne pokolenie użytkowników. Nie ma w nich miejsca na filigranowe mechanizmy rozlatujące się po jednym sezonie. Zanim Samasz wypuści nową maszynę na polski i światowy rynek, morderczo ją testuje. I dobrze o tym wiedzą sami rolnicy, chwaląc pancerne listwy tnące kosiarek czy ramiona zgrabiarek.

Między innymi dlatego Manewry Łąkowe przyciągają obecnych i przyszłych użytkowników, którzy często wraz z rodzinami przybywają na imprezę. Można na niej nie tylko oglądać najnowsze dzieła Samaszu, ale i samemu je przetestować. Można także dokładnie wypytać przedstawicieli firmy o każde rozwiązanie techniczne, jego działanie oraz konserwację.

Dlatego Manewry Łąkowe Samaszu gromadzą tłumy zainteresowanych, a w czasie tegorocznej edycji tego wydarzenia frekwencja naprawdę dopisała. Sami to sprawdziliśmy, wybierając się do miejscowości Kokorzyn pod Kościanem w Wielkopolsce, gdzie już z daleka na soczystej zielenią łące widać było maszyny Samaszu: kosiarki dyskowe, przetrząsacz i zgrabiarki. Choć stanowią one tylko część produkcji podlaskiej fabryki, to i tak parking z gośćmi manewrów szybko całkowicie się zapełnił.

40 lat minęło… i 40 nagród

Samasz obchodzi w tym roku jubileusz 40-lecia i w związku z nim ogłosił specjalną loterię “40 nagród na 40-lecie Samasz”. Nagrody mogą zdobyć osoby, które w ciągu roku (od 1.10.2023 r. do 31.10.2024 r.) zakupiły nową maszynę Samasz u autoryzowanego dealera marki. Nagrodą główną w loterii jest samochód Toyota Hilux, który na pewno przyda się w każdym gospodarstwie.

I właśnie od prezentacji nagrody głównej i zasad jubileuszowej loterii zaczęły się Manewry Łąkowe w Kokorzynie. Tłumnie przybyli goście niecierpliwie oczekiwali prezentacji poszczególnych maszyn. Na pierwszy ogień przed oczy widzów wjechał zestaw koszący nie bez przyczyny zwany GigaCut Isobus.

To nowość w ofercie podlaskiej firmy, a całość składa się z tylnej kosiarki dwustronnej Samasz KDD 911 STH Isobus i kosiarki czołowej Samasz XDF 301SH. Ten prezentowany zestaw osiąga szerokość roboczą 9,1 m przy wydajności ponad 10 ha na godzinę, co plasuje go w światowej czołówce tego typu maszyn.

Nowością w tym zestawie jest zarówno pełna komunikacja z ciągnikiem przez magistralę Isobus, jak i rozwiązania sterowania przedniej kosiarki XDF 301SH. To pierwsza montowana z przodu kosiarka firmy Samasz, która posiada system zmiany siły nacisku listwy tnącej rozwiązany za pomocą hydropneumatyki. Taki układ zawieszenia pozwala na znaczny, bo 22-stopniowy zakres zmiany pochylenia roboczego, oraz ruch w zakresie 340 mm dół i 520 mm góra.

“Taką właśnie mam i jedzie jak złoto”

Manewry Łąkowe Samaszu to jednak nie tylko premierowy zestaw GigaCut Isobus. W czasie pokazów można było obejrzeć pracę innych maszyn zielonkowych. Sprawność ich działania była tematem wielu dyskusji wśród zgromadzonych rolników, a w czasie prezentacji kosiarki czołowej Samba 300 jeden z rolników stwierdził: “Taką właśnie mam i idzie jak złoto”, dzieląc się swoją opinią z kolegami.

Zanim poszczególne maszyny wjechały na łąkę, każda z nich podjeżdżała na stanowisko, gdzie specjaliści firmy Samasz omawiali ich funkcje. Poza wspomnianymi już GigaCut Isobus i Sambą 300 na “scenę” wjeżdżały: premierowa kosiarka dyskowa Samba 281, zestaw kosiarka czołowa XT-F 342 i tylna XT 340 – czyli PerfectCut w najlepszym wydaniu oraz przetrząsacz P8 890 czy zgrabiarka karuzelowa Z2 840.

Spore wrażenie na zgromadzonych widzach zrobiła prezentacja i pokaz możliwości nowej zgrabiarki taśmowej MRG 2-900, w której zastosowano autorską konstrukcję podbieracza krzywkowego. Takie rozwiązanie zapewnia podbieranie każdego rodzaju materiału niezależnie od jego długości. Szybkość działania zgrabiarki był szeroko komentowany wśród rolników.

Ciekawą, ale niezwykle użyteczną maszyną okazała się także lekka zgrabiarka czołowa Twist 600 P. Posiada grzebieniowy system zgrabiania, który pozwala uzyskać zwiększoną o 75% czystość zbioru. Jest to możliwe dzięki dzięki specjalnie wyprofilowanym palcom grabiącym i konstrukcją grzebieni uniemożliwiającym zgrabianie kamieni.

Samasz i wszystko masz

Maszyny, jakie widzimy w czasie Manewrów Polowych firmy Samasz, to jedynie ułamek produkcji tej bogatej w doświadczenia polskiej firmy. Co istotne, te doświadczenia w produkcji przekuwane są w kolejne wynalazki i patenty, jakie znajdujemy w nowych maszynach podlaskiego producenta. Maszyny Samaszu stały się synonimem wysokiej jakości maszyn zielonkowych i co ważne, produkowanych w Polsce.

A rolnicy? Rolnicy sami wiedzą, co dobre i dlatego zawsze można na nich liczyć w czasie takich polowych spotkań.