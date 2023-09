Sam nie wiem, co to za Zetor, czyli nowy, duży Zetor bez nazwy na Agro Show 2023 (video)

Tak, dobrze przeczytaliście. Zetor wyciągnął asa z rękawa i bardzo przedpremierowo pokazał swój nowy ciągnik na tegorocznym Agro Show.

To taka nowość, że sam model nie ma jeszcze nawet oficjalnej nazwy. Czy będzie ona nawiązywała do istniejących na rynku modeli Zetora czy będzie nazwą literową jak dawniej – to jeszcze zobaczymy. A co wiemy już na pewno o nowym modelu? Będzie to ciągnik nieco większy od Crystala, jednak, jak zapewniają nas w Zetor Polska, Crystala przynajmniej jeszcze przez dłuższy czas nie zastąpi.

Z udostępnionych nam danych technicznych wiemy, że nowy czeski ciągnik ma silnik produkcji Deutz AG o pojemności 4,1 litra. Cała linia modelowa nowego Zetora (nazwijmy go X) będzie się zawierała od 130 do 170 koni mechanicznych. Skrzynia przekładniowa w całości pochodzi od firmy ZF, a przełożeń w niej będzie 24×12. Jeśli ktoś sobie zażyczy, przekładnia może być także wyposażona w biegi pełzające, co podwoi przełożenia do 48×24. Podnośnik w nowym Zetorze X (nazwa naszej redakcji) może dźwignąć 7200 kg i hydraulika o wydajności 120 litrów na minutę.

Dla podwyższenia komfortu w nowym modelu Zetora opracowano całkowicie nową kabinę i można w niej oczekiwać wszelkich nowoczesnych technologii związanych z rolnictwem 4.0. Z niecierpliwością czekamy na oficjalną premierę całkiem nowego Zetora, którego produkcja ma ruszyć w połowie przyszłego roku.