Rzepak zdrożał o 15 EUR/t, pszenica też w górę. Ceny zbóż na Matif 19.03.2025

Wreszcie doczekaliśmy się powiewu optymizmu ze światowego rynku zbóż. Na paryskim Matifie w środę wyraźnie zdrożał rzepak. W górę poszły też wyceny kontraktów na pszenicę i kukurydzę.

Ożywienie na rynku rzepaku

Cena rzepaku wzrosła wczoraj w kontrakcie na maj o 15 EUR/t do 486,25 EUR/t. Rzepak w Paryżu podążał za notowaniami w Winnipeg, które też rosły. Wycenom w Paryżu sprzyjało także słabsze euro. Na plusie środę zakończył również olej palmowy w Malezji. Dziś wchodzi w życie wprowadzone przez Chiny 100-procentowe cło na kanadyjski olej rzepakowy i 25-procentowe na śrutę rzepakową.

Ceny pszenicy i kukurydzy w górę

Ożywienie na światowym rynku pszenicy znajduje odzwierciedlenie również w Paryżu; pszenica zdrożała o 5 EUR/t do 227,25 EUR/t. Turcja zrezygnowała z ceł na importowych na pszenicę jeżeli wyprodukowana z niej mąka trafi na eksport. Jako że kraj ten jest największym eksporterem mąki na świecie, będzie to miało wpływ na ożywienie na rynku. Turcja będzie korzystała z zasobów rejonu Morza Czarnego, ale powinno to zmniejszyć presję na rynku ze strony Rosji i Ukrainy.

Kukurydza zdrożała w środę o 2,75 EUR do 216,75 EUR/t korzystając z rosnących cen pszenicy.

