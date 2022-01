Rzepak z kolejnym rekordem. Drożeje także pszenica

Cena kontraktów marcowych na paryskim MATIF-ie wzrosła w piątek o 0,55 proc., osiągając na zamknięciu poziom 274,5 EUR/t. Jeszcze większa skala wzrostu dotyczyła kontraktów na pszenicę za oceanem; na Chicago Board of Trade ich cena wzrosła o 1,68 proc.

Duży wzrost notowań zaliczył rzepak; na MATIF jego cena “podskoczyła” w piątek aż o 3,92 proc., co pozwoliło osiągnąć po raz kolejny historyczne maksimum. Obecnie cena rzepaku wynosi 828 EUR/t, co oznacza, że od marca zeszłego roku podrożał on już o ok. 330 EUR/t.

Na paryskiej giełdzie spadły notowania kukurydzy, jednak bardzo nieznacznie, bo o 0,21 proc., zamykając sesję na cenie 243,25 EUR/t. W Chicago za to jej notowania poprawiły się o 0,5 proc. Wzrosły tam także notowania soi, o 1,76 proc.

Po ostatnich podwyżkach spadły nieco notowania ropy naftowej, jednak w przypadku ropy brent o zaledwie 0,29 proc., a w przypadku ropy WTI o 0,7 proc.