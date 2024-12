Rzepak wygranym kończącego się tygodnia: Ceny zbóż 13.12.2024

Im bliżej świąt i Nowego Roku , tym ruch w skupach jest mniejszy i ceny zbóż ulegają już bardzo niewielkim zmianom. Jednak zupełnie inaczej jest z rzepakiem, który bardzo mocno na koniec tygodnia zyskuje. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 13.12.2024 r.?

Obecnie na rynku krajowym dzieje się coraz mniej i ceny zbóż, zwłaszcza konsumpcyjnych się ustabilizowały, gdyż zwłaszcza młyny w pewnym stopniu pokryły swoje zapotrzebowanie na surowiec na najbliższe tygodnie. Nieco większy, choć też niezbyt duży jest ruch w cennikach zbóż paszowych, ale i tu zmiany cen nie przekraczają z reguły poziomu 10 zł na tonie.

Niewątpliwa gwiazdą mijającego tygodnia jest natomiast rzepak, który w reakcji na to co dzieje się chociażby na paryskim Matif, gdzie dziś cena dotarła już w pobliże 550 euro za tonę, drożeje również na rynku krajowym. Ceny wzrosły tutaj bardzo mocno, ponieważ od początku tygodnia jest to ruch w górę nawet o 120 zł na tonie.

Ceny na dzień 13.12.2024 r.: