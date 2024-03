Rzepak w górę w reakcji na podwyżki na giełdach. Ceny zbóż 15.03.2024

Ostatnie duże podwyżki kontraktów na rzepak na świecie znalazły wreszcie odzwierciedlenie na rynku krajowym, gdzie wyceny poszły zauważalnie w górę. W przypadku pozostałych zbóż mówimy jednak bardziej o stabilizacji lub tylko niewielkich zwyżkach. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 15.03.2023 r.?

Wyceny rzepaku, które dość znacząco wzrosły na rynku krajowym w reakcji na podwyżki na Matif pokazują, że nasz rynek nie żyje w oderwaniu od reszty świata i jest jak najbardziej zależny od sytuacji na rynkach międzynarodowych. Wzrosty o 30-40 zł na tonie są jak najbardziej zauważalne, ale z drugiej strony rzepaku pozostało już stosunkowo niewiele na rynku i niewielu rolników skorzysta na tych podwyżkach.

W przypadku pozostałych zbóż w większości mówimy raczej o stabilizacji cen lub tylko o niewielkich zwyżkach nieprzekraczających 10 zł na tonie od ostatniego zestawienia, co jest oczywiście pokłosiem tego, co dzieje się na rynkach światowych. Podaż zbóż pozostaje stosunkowo nieduża, choć jak przyznają skupujący, jest na nieco lepszym poziomie niż jeszcze tydzień temu.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 950 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie już nawet 610 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie nawet poniżej 600 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 700 zł za tonę.

Cały czas niskie stawki obowiązują w przypadku jęczmienia i jeśli mówimy o jęczmieniu paszowym, to rozpoczynają się one od 500 zł/t., a maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest podobnie od 500 zł/t, ale ceny maksymalne są nieco wyższe i dochodzą do 780 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie 670 zł/t.

Ustabilizowały się także ceny żyta. I tak: za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 440 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego, za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Większe i zauważalne zmiany nastąpiły w przypadku rzepaku, gdzie minimalnie skupujący płacą 1650 zł/t, a maksymalnie są skłonni zapłacić 1880 zł/t.

Po dnie szorują ceny kukurydzy, której minimalne wyceny osiągnęły poziom 600 zł/t, a maksymalnie można otrzymać tylko 720 zł/t. Dość dobrze wyceniany jest natomiast owies, który jest poszukiwany i skupujący są skłonni zapłacić nawet 900 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 650 zł za tonę.