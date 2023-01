Rzepak w górę, stabilizacja cen pszenicy i kukurydzy. Podsumowanie tygodnia na europejskim rynku zbóż

Po długim okresie spadkowym na paryski Matif wróciły w tym tygodniu podwyżki. I choć piątek przyniósł spadki cen pszenicy i rzepaku, w ogólnym rozrachunku nie były one w stanie zniwelować podwyżek z poprzednich dni.

Rynek pszenicy

Cena pszenicy wzrosła w stosunku do ceny zamknięcia z 20 stycznia o 1,25 EUR/t do 286 EUR/t. Nie jest to co prawda wielka podwyżka, jednak możemy przynajmniej mówić o pewnej stabilizacji. IGC oszacowało globalne plony pszenicy na 796 mln ton, czyli o 5 mln ton więcej niż wskazywały szacunki z grudnia. SovEcon spodziewa się rosyjskiego styczniowego eksportu na poziomie 3,7 mln ton, wzrastają też ceny rosyjskiej pszenicy. Z najważniejszych informacji dotyczących największego eksportera pszenicy na świecie warto odnotować także lepszą niż zakładano kondycję ozimin oraz zmniejszenie powierzchni upraw pszenicy o – 700 tys. ha do 17,7 mln ha. Z kolei na Ukrainie spodziewane są zbiory na poziomie 16 mln ton wobec 33 w 2022 roku, a wysokie ceny pszenicy w Indiach skłaniają tamtejszy rząd do uwolnienia 3 mln ton ziarna z rezerw państwowych.

Unijny eksport pszenicy do 22 stycznia wyniósł 18,14 mln ton, o 6 proc. więcej rok do roku.

Rynek rzepaku

Rzepak zdrożał w ujęciu tygodniowym o 11,25 EUR/t do 544,25 EUR/t.

Ukraińskie Zrzeszenie Handlu Zbożem spodziewa się stabilnego plonu 3 mln ton rzepaku i 3 mln ton soi w porównaniu z poprzednim rokiem oraz spadku plonów słonecznika. UE zaimportowała do 22 stycznia 7,47 mln ton soi, -19 proc. rok do roku oraz 4,26 mln ton rzepaku, +41 proc. r/r. Niemy chcą do 2030 roku wycofać z paliw komponenty roślinne.

Rynek kukurydzy

Kukurydza zyskała w ciągu tygodnia 0,75 EUR/t i kosztuje obecnie 278,75 EUR/t.

Zbiory w Brazylii spodziewane są na poziomie na poziomie 123,9 mln ton, czyli -400 tys. ton w stosunku do poprzednich szacunków. Styczniowy rosyjski eksport ma wynieść 300 tys. ton, zaś Stowarzyszenie Handlu Zbożem spodziewa się zbiorów na Ukrainie na poziomie 18 mln ton wobec 42,1 mln ton w poprzednim roku. Unia Europejska zaimportowała do 22 stycznia 16,13 mln ton. +81 proc. r/r.