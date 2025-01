Rzepak w Europie i Kanadzie odrabia straty, ale czy na długo?

Wczorajszy handel na giełdach towarowych odbywał się pod nieobecność Amerykanów, którzy ze względu na święto państwowe mieli zamknięte rynki. Inwestorzy szczególnie upodobali sobie rzepak, którego ceny wzrosły i na Matif i na ICE w Kanadzie. Słabiej radziła sobie natomiast pszenica.

Najpopularniejszy majowy kontrakt na rzepak na Matif zanotował na zamknięciu notowań wzrost o 2,25 EUR do poziomu 532 EUR/t. Również ceny kanadyjskiego rzepaku na giełdzie ICE znacząco wzrosły i kontrakt marcowy zyskał 15,90 CAD rosnąc do poziomu 631,90 CAD.

Polityka miesza na rynku rzepaku

Ceny rzepaku w Europie były wczoraj wspierane przez rosnące ceny rzepaku w Kanadzie, gdzie handlujący zakładali, że nie będzie szybkich podwyżek ceł na import towarów z Kanady. Jednakże te nadzieje szybko zostały rozwiane już pierwszego dnia urzędowania nowego prezydenta Donalda Trumpa. Zapowiedział on, że wkrótce (czyli do 1 lutego) wprowadzi 25% cła na produkty z Kanady i Meksyku. Jest to w sprzeczności z wcześniejszymi doniesieniami medialnymi, które sugerowały, że początkowo nie będzie ceł na partnerów handlowych, takich jak Kanada, Meksyk i Chiny, a zamiast tego będzie ocena stosunków handlowych, która pozwoli na późniejsze ruchy w sprawie ceł.

Cła zakłóciłyby kanadyjski eksport oleju rzepakowego, który jest wykorzystywany do produkcji biodiesla w USA. Jeśli rynek rzepaku w Kanadzie znajdzie się pod ciągłą presją, będzie to miało wpływ również na rynek UE, gdyż kanadyjski rzepak zamiast trafiać do USA będzie trafiał do Europy i tym samym może wywierać presję na ceny w UE.

Tańsza pszenica z Argentyny wywiera presję na europejski handel

W poniedziałek pszenica na Matif chwilowo spadła do najniższego poziomu od sześciu tygodni, ale ostatecznie ceny były w stanie nieco odbić i dzień zakończył się spadkiem na kontrakcie marcowym o 0,25 EUR do poziomu 226,50 EUR/t. Rynek był obciążony silniejszym euro, ale faktem pozostaje, że słaby popyt międzynarodowy sprawia, że ceny prawie się nie zmieniają.

Ceny eksportowe rosyjskiej pszenicy spadły w zeszłym tygodniu w wyniku konkurencyjnych ofert innych światowych eksporterów, takich jak Argentyna i Australia. Niemniej jednak obecne ceny w Rosji wydają się stosunkowo wysokie w porównaniu do ofert z południa, co prowadzi do osłabienia popytu. Jednak potencjał eksportowy Rosji jest również znacznie mniejszy niż w pierwszej połowie roku gospodarczego, gdyż ponad połowa pszenicy została już sprzedana.

