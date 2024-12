Rzepak w 3 dni zyskał na Matifie ponad 34 euro/t

Wczorajszy dzień był bardzo dobry dla notowań pszenicy i zwłaszcza rzepaku, który rośnie już 3 sesję z rzędu i ceny zyskały prawie 7 proc. zbliżając się do granicy 530 EUR/t.

We wtorek kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif rosły i marcowy kontrakt zamknął się wzrostem o 2,25 EUR przy cenie 224,75 EUR/t. Na giełdach w USA rynki pszenicy zamknęły się niemal bez zmian, przy przeważnie niewielkich wzrostach. Marcowy kontrakt na giełdzie CBoT na zamknięciu notowań odnotował minimalny wzrost o 0,25 centa rosnąc do 547,75 centów/buszel.

Ceny minimalne na Ukrainie bez wpływu na rynek

Niski poziom cen na rynku pszenicy przyciąga kupujących, a inwestorzy finansowi również zapewnili we wtorek dalsze ożywienie, pokrywając krótkie pozycje . W Paryżu dodatkowe wsparcie dawało nadal słabe euro, jednakże działalność eksportowa UE jest powolna i jest hamowana przez niskie ceny na Morzu Czarnym . Ogłoszenie przez Ukrainę minimalnej ceny eksportowej nie powinno mieć istotnego wpływu na przepływy eksportowe. Ceny minimalne są na tyle niskie, że kształtują się poniżej aktualnych cen rynkowych.

Dużo ciekawiej jest na rynku rzepaku, gdzie wczorajsze wzrosty cen są już trzecimi z rzędu i kontrakt lutowy na Matif zyskał wczoraj aż 11,75 EUR rosnąc do 527,25 EUR/t . Handel podążał za dobrymi notowaniami kompleksu sojowego w Chicago, gdzie wzrosły ceny soi, mączki i oleju. Na zamknięciu notowań na CBoT cena styczniowego kontraktu na soję wzrosła o 6,5 centa, osiągając cenę 991,75 centów/buszel.

Ceny oleistych rosną, ale zagrożeniem jest możliwa wojna handlowa USA-Chiny

Rzepak skorzystał m.in. na umocnieniu się rynku soi w Chicago , rosnących cenach rzepaku na giełdzie ICE w Winnipeg oraz wyższych cenach oleju palmowego w Malezji. Wciąż słabe euro wsparło także rynek europejski. W ciągu ostatnich trzech dni handlowych rzepak odnotował imponującą poprawę na giełdzie Matif, a pierwszy miesiąc marzec zyskał od ostatniego czwartku o 34,35 EUR (6,9%).

Jednak dalsze wzrosty na rynku nasion oleistych ograniczają bardzo dobre perspektywy produkcji soi w Ameryce Południowej. Wraz z rozpoczęciem żniw w styczniu popyt w Chinach przesunie się z USA do Brazylii. Pogorszenie stosunków handlowych między USA i Chinami po objęciu urzędu przez Donalda Trumpa 20 stycznia może wzmocnić ten rozwój sytuacji. Wywarłoby to presję na amerykański rynek soi. Miałoby to również wpływ na ceny rzepaku w Kanadzie, a tym samym na rynek rzepaku w UE.

Źródło: Kaack