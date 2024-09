Rzepak traci przez możliwą wojnę handlową z Chinami, ale pszenica i kukurydza dalej rosną

Wczorajszy handel zdominowały doniesienia o możliwych chińskich cłach odwetowych na kanadyjski rzepak, co ciągnęło w dół jego ceny zarówno na ICE w Winnipeg jak i na Matif. Dobrze radziły sobie natomiast notowania pszenicy i kukurydzy.

We wtorek kontrakty terminowe na rzepak na giełdzie Matif były mocno rozchwiane, gdyż najpierw spadały aż o 20 EUR, po czym rynek odbił i zamknął w dużej mierze na poziomie z dnia poprzedniego. Kontrakt listopadowy stracił 1,50 EUR spadając do 469,75 EUR/t. Kanadyjski rzepak ucierpiał mocniej na giełdzie ICE w Winnipeg , gdzie listopadowe kontrakty terminowe spadły o 23,80 CAD do 590,90 CAD/t na koniec sesji, po tymczasowym spadku o ponad 40 CAD. Z kolei soja zanotowała zyski na CBoT. Najczęściej handlowany kontrakt listopadowy zyskał 12 centów rosnąc do 1012 centów/buszel, co jest najwyższą ceną zamknięcia od prawie miesiąca.

Chińskie Ministerstwo Handlu ogłosiło we wtorek, że rozpocznie dochodzenie antydumpingowe dotyczące importu kanadyjskiego rzepaku. Uważa się, że jest to odwet za niedawne cła Kanady nałożone na pojazdy elektryczne, stal i aluminium . Wątpliwości budzi wpływ ewentualnych ceł na europejski rynek rzepaku . Niższa sprzedaż w Chinach może doprowadzić do zwiększenia dostaw z Kanady do UE.

W przypadku pszenicy natomiast najbardziej notowany na Matif kontrakt grudniowy wzrósł o 2,25 EUR do najwyższego od trzech tygodni poziomu 219,25 EUR/t. Podobnie wyglądała sytuacja na giełdach w USA, gdzie po długim świątecznym weekendzie wznowiono handel. Grudniowe kontrakty terminowe wzrosły o 15,25 centa, osiągając najwyższą od czterech tygodni cenę 566,75 centów/buszel.

Ceny na rynku pszenicy nadal rosną i grudniowe kontrakty na Matif przedłużyły swoją dobrą wzrostową passę do sześciu dni . Powodem wzrostów są przede wszystkim zakupy inwestorów finansowych, którzy od kilku dni redukują swoje krótkie pozycje (zakłady na spadające ceny). Najwyraźniej menadżerowie funduszy surowcowych uważają, że rynek osiągnął dno. Pszenicy sprzyja także niska produkcja w UE i regionalnie słabe plony w europejskiej części Rosji.

Jeśli chodzi zaś o kukurydzę to kontrakty terminowe na nią na CBoT wzrosły trzeci dzień z rzędu po długim świątecznym weekendzie. Grudniowy kontrakt terminowy będący najczęściej przedmiotem obrotu zamknął się na poziomie 409,25 centów/buszel, najwyższym poziomem od 29 lipca. Na Matif z kolei kontrakt listopadowy zanotował dzienny wzrost o 1,50 EUR do 202,25 EUR/t, kończąc szóstą sesję z rzędu wzrostami.

źródło: Kaack