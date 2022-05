Rzepak stracił w poniedziałek na Matifie prawie 50 euro na tonie

O ile notowanie kukurydzy i pszenicy były w poniedziałek stabilne, to bardzo potaniały kontrakty na nowe zbiory rzepaku. Jego cena spadła o ponad 5 proc.

Wycena sierpniowych kontraktów na rzepak spadła aż o 5,38 proc., czyli 46,25 EUR/t; jego cena spadła do 814 euro za tonę. Spadły również ceny kontraktów listopadowych; o 4,81 proc., co dało przecenę o 40,5 EUR/t do ceny 802,25 EUR/t.

Ceny kontraktów na luty przyszłego roku spadły o 5,21 proc. do 787 EUR/t.

Traciła również canola za oceanem, jednak skala przeceny była tam mniejsza (-3,74 proc.).

Rzepak tracił na Matifie również w zeszłym tygodniu. Łącznie skala przecen osiągnęła 7,7 proc., co kwotowo dało spadek o 83,5 EUR/t.