Rzepak spada poniżej 500 euro/t, ale pszenica odrabia straty

Wczorajsza sesja przyniosła dalszy gwałtowny spadek ceny rzepaku na giełdach niwelując w dwa dni ubiegłotygodniowe zyski. Dużo lepiej zachowała się natomiast pszenica, która odrobiła straty poniesione na początku tygodnia.

Kontrakt wrześniowy na Matif wzrósł wczoraj o 4 EUR do 233,25 EUR/t. Również na amerykańskich giełdach pszenica zakończyła sesję nieco wyżej. Na CBoT wrześniowy kontrakt zakończył dzień z plusem 1,5 centa przy cenie 572 centów/buszel.

Po tym jak w poniedziałek rynek skupił się na spadających cenach eksportowych w Rosji , we wtorek ponownie w centrum zainteresowania znalazły się perspektywy zbiorów w Europie Zachodniej . Według wstępnych szacunków francuskie Ministerstwo Rolnictwa spodziewa się zbiorów pszenicy miękkiej we Francji na poziomie 29,7 mln ton , czyli o 15% mniej niż w 2023 roku. Prognoza opiera się na oczekiwanych plonach na poziomie 6,99 t/ha w porównaniu do 7,38 t/ha.

Z kolei w USA istnieją obawy, że opady deszczu wywołane huraganem Beryl mogą opóźnić zbiory pszenicy na Środkowym Zachodzie. Warunki pogodowe są również dość niesprzyjające w Europie Zachodniej , gdzie w nadchodzących dniach spodziewane są dalsze opady deszczu.

Bardzo słaby był wczorajszy dzień dla notowań rzepaku, gdzie kontrakt wrześniowy na Matif spadł o 11,25 EUR do 490,25 EUR/t. Równie mocno spadały także ceny soi w Chicago a co za tym idzie ceny śruty i oleju sojowego. Listopadowy kontrakt na soję stracił 19,5 centa.

W przypadku oleistych silna presja nadeszła z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie malezyjskie kontrakty terminowe na olej palmowy zamknęły się we wtorek spadkiem, odnotowując największą dzienną stratę od miesiąca na poziomie 2% . Powodem był oczekiwany dziś rano spadek cen w Kuala Lumpur.

Jak przewidują analitycy, spadające ceny oleju palmowego nadal będą miały negatywny wpływ na dzisiejszy rynek rzepaku. Soja natomiast cierpi z powodu spadających cen ropy i śruty, co szkodzi marżom olejarni i zmniejsza popyt. Perspektywy zbiorów soi w USA pozostają dobre.

