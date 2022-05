Rzepak Rapool w Spytkówkach – ocena roślin w polu i polecane odmiany w 2022 r.

Rapool zaprezentował swoje odmiany rzepaku ozimego na Dniach Pola w Spytkówkach, w woj. wielkopolskim, które szczególnie poleca do siewu w nachodzącym sezonie. Spotkanie było także okazją do oceny stanu roślin rzepaku.

Znaczenie odmiany, w więc rola hodowli roślin jest coraz częściej podkreślana w agrotechnice. To kierunek, którym powinniśmy podążać zwłaszcza w obliczu drożejących innych środków do produkcji rolnej. Hodowla roślin stara się sprostać oczekiwaniom rolników i wprowadza ulepszone, nowe kreacje, stawiając nie tylko na plon, ale także na inne cechy, np. poprawy zdrowotności.

Rapool poleca odmiany rzepaku

Temptetion F1 (KR 2020)– odmiana rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dobry wigor początkowy umożliwia siew w terminach opóźnionych. Rośliny odporne na wyleganie. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Odmiana kwitnie i dojrzewa średniowcześnie. Nadaje się na stanowiska od słabszych do dobrych i sprawdza się w różnych regionach Polski oraz technologiach uprawy (intensywna/ podstawowa) dając stabilny plon. Rekomendowana (2022 r.) do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

Jurek F1 – nowość w ofercie na 2022 r. Odmiana rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen RLM7) . Dobry wigor początkowy umożliwia siew w terminach opóźnionych. Adaptuje się do zmiennych warunków glebowych, wysoko plonuje zarówno na stanowiskach słabszych, jak i dobrych. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysoką zawartością oleju w nasionach. To nowa propozycja odmiany mieszańcowej Rapool efektywnie wykorzystującej zastosowany wiosną azot.

Crocant F1 – nowość w ofercie na 2022 r. Odmiana z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę, silny i głęboki system korzeniowy, dzięki czemu jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody.

Stan roślin rzepaku

Rapool swoje odmiany rzepaku prezentował podczas spotkania w Spytkówkach na polach doświadczalnych Stacji Doświadczalno-Hodowlanej Saaten-Union. W bieżącym sezonie rzepak w Spytkówkach wysiano dopiero na początku września, a warunki pogodowe w trakcie wegetacji nie rozpieszczały roślin, szczególnie wiosną kiedy brakowało opadów. Pierwszy, znaczący odnotowano dopiero w ostatniej dekadzie kwietnia.

Spotkanie było okazją do oceny stanu roślin rzepaku, którą przeprowadził dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wskazał, że rośliny są dobrze rozwinięte, mają dobrze rozbudowaną rozetą na co wpływ miało prawidłowe odżywienie roślin już od jesieni. Jednak ten sezon może okazać się niezbyt korzystny dla rzepaku, ponieważ brak opadów na początku wegetacji przyczynił się do tego, że zastosowany azot nie został pobrany przez rośliny. Jednocześnie uspokoił rolników, że w takich warunkach (niskie temperatury wczesną wiosną) nawet jeśli nawóz zalegał na powierzchni gleby to straty azotu były znikome.

Dr Szczepaniak podpowiadał, że do dolistnego dokarmiania rzepaku nadaje się przede wodny roztwór mocznika. Można stosować gotowe płynne nawozy azotowe lub wieloskładnikowe, zwykle produkowane na bazie mocznika. Można też rozważyć zastosowanie RSM, który dobrze rozpuszcza się z innymi produktami. Oczywiście rzepak musi być odpowiednio dokarmiony mikroelementami, przede wszystkim borem i manganem.

Z bliska można było zapoznać się z profilem gleby w SD-H w Spytkówkach. Dzięki odkrywce glebowej na głębokości ok. 150 cm widoczne były 4 poziomy genetyczne (warstwy), w tym poziom próchniczny o miąższości ok. 33 cm. Specjalista z Timac Agro Polska na podstawie odkrywki ocenił profil glebowy i system korzeniowy rzepaku.