Rzepak po raz pierwszy odc. 6 – dokarmianie dolistne wiosną [video]

Dokarmianie dolistne rzepaku wiosną stosuje się kilkakrotnie, niewielkimi dawkami mikroelementów. Przede wszystkim w rzepak należy dostarczyć bor, ale również inne mikroelementy. Kiedy i jakie składniki powinniśmy podać, w jakich ilościach oraz jakie zalecenia dotyczące dokarmiania dolistnego plantacji usłyszał młody rolnik, który uprawia rzepak po raz pierwszy?

Duża powierzchnia blaszek liściowych sprawia, że rzepak ozimy dobrze reagującą na nawożenie dolistne. Podany w nawozie dolistnym mikroelement jest łatwo dostępny dla roślin i może być szybko wykorzystany. Bezwzględnie konieczne jest dokarmianie borem – jakie ilości tego i innych mikroelementów zastosować, po jakie nawozy sięgnąć mówi Marek Tarczyński z Yara Poland. Podpowiada także młodemu rolnikowi, który uprawia rzepak po raz pierwszy odpowiednie rozwiązanie nawozów mikroelementowych w jego plantację.

Niedobór mikroelementów może zaburzyć istotne procesy życiowe roślin, a wcześniej wprowadzone makroelementy w nawozach nie będą mogły być pobrane przez rośliny i wykorzystane w dostateczny sposób. Dlatego dokarmianie dolistne powinno być pewnego rodzaju nawykiem, standardowym dodatkiem do innych zabiegów np. fungicydowych.

Przy dokarmianiu dolistnym nie należy czekać do wystąpienia pierwszych objawów niedoborów składników, bowiem moment ich pojawu jest oznaką, że pewne funkcje fizjologiczne rośliny są zaburzone co tym samym wpływa na stan roślin. Zbyt późna aplikacja nie zniweluje oznak niedoborów i nie uzupełni dostatecznie składników, jeśli dojdzie do uszkodzeń w komórkach tkanek.

