Rzepak ozimy – charakterystyka wybranych odmian mieszańcowych

Hodowcy a później producenci i sprzedawcy prześcigają się wzajemnie w ofercie odmian mieszańcowych. Przybliżamy charakterystykę wybranych odmian mieszańcowych rzepaku.

Odmiany mieszańcowe rzepaku (tzw. hybrydy), są tworzone w wyniku świadomych i kierunkowych modyfikacji genetycznych. Nowa odmiana mieszańcowa powstaje poprzez skrzyżowanie dwóch różnych, często odległych od siebie linii odmian, tzw. rodzicielskich. Dzięki czemu uzyskuje się hybrydę, która dziedziczy najcenniejsze cechy z jednej jak i z drugiej odmiany.

Praktycznie co roku dostępnych jest w sprzedaży bardzo wiele nowych odmian, które charakteryzują się, np. dużą tolerancją na opóźnienie siewu, zwiększoną liczbą rozgałęzień i łuszczyn czy podwyższoną odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion oraz zwiększoną tolerancją na niektóre choroby grzybowe czy wirusowe.

Poniżej została przedstawiona, krótka charakterystyka różnych odmian mieszańcowych, wybranych hodowców i dystrybutorów rzepaku ozimego.

Hodowla KWS Polska

KWS Adelmo F1 – odmiana ta posiada mechanizm odporności na suchą zgniliznę kapustnych (RlmS) i tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Ponadto posiada bardzo pożądana cechę a mianowicie odporność na samoistne osypywanie się nasion (S-POD). Odmiana ta charakteryzuje się wysoką zimotrwałością, umożliwiającą jej uniknięcie strat związanych z wymarzaniem. Termin kwitnienia średni, natomiast termin dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Charakteryzująca się wysokim potencjałem plonotwórczym a zaolejenie nasion utrzymuje się na poziomie średnim.

KWS Lauros F1 – jest to odmiana wykazująca się genetyczną odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (Rlm7) oraz żółtaczkę rzepy (TuYU). A cecha S-POD zapobiega pękaniu łuszczyn i osypywaniu się nasion. Odmiana ta charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością. Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej średni. Odmiana ta wykazuje się bardzo dobrym plonowanie (115% wzorca) i wysoką zawartością tłuszczu w nasionach.

KWS Granos F1 – jest to odmiana, która bardzo dobrze toleruje opóźniony siew. Odmiana ta charakteryzuje się wysokimi roślinami, nie wylegającymi, o dobrej zimotrwałości. Granos posiada wysoką odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm7, który odpowiada za ochronę rośliny przed tą chorobą. Odmiana ta posiada również dużą tolerancję na szarą pleśń, czerń krzyżowych, sucha zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę. Termin kwitnienia średni, natomiast termin dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Rzepak nadaje się również do zbioru opóźnionego i cechuje się wysoką odpornością na samoistne osypywanie się nasion (cecha S-POD). Plon nasion bardzo wysoki (109% wzorca), zawartość tłuszczu średnia.

Hodowla Syngenta Polska

SY Floretta – odmiana ta posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy. Rośliny tej odmiany charakteryzują się wysoką zimotrwałością oraz dużą odpornością na wyleganie. Wyróżnia ją również elastyczny termin siewu i przydatność także na słabsze stanowiska glebowe. Termin kwitnienia średnio-późny, natomiast termin dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Odmiana ta posiada wysoki potencjał plonotwórczym (plonowanie na poziomie 107% wzorca). Nasiona tej odmiany charakteryzują się zadawalającą zawartością tłuszczu (dobre zaolejenie).

SY Cornetta – jest to odmiana odporna na zgniliznę twardzikową i wertycyliozę. Jest również tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy (posiada gen odporności TuYV). Odmiana ta charakteryzuje się wysoką zimotrwałością. Termin kwitnienia średnio-późny, natomiast termin dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Odmiana ta charakteryzuje się dobrym poziomem plonowania o dobrych parametrach jakościowych nasion (wysoka zawartość oleju).

Hodowla IGP Polska

Momento F1 – jest to odmiana wykazująca się wysoką tolerancją na stres suszy i tym samym na okresowe niedobory wody. Dzięki tej cesze, odmiana ta jest idealnym wyborem dla obszarów charakteryzujących się niestabilnymi warunkami pogodowymi. Termin kwitnienia średnio-późny, natomiast termin dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średni. Rośliny wykazują się dużą odpornością na wylegania. Ponadto odmiana ta posiada wysoką tolerancję na suchą zgniliznę kapustnych i zgniliznę twardzikową. Odmiana ta charakteryzuje się dobrym poziomem plonowania o dobrych parametrach jakościowych nasion (bardzo wysokie zaolejenie). Ponadto odmiana ta jako jedna z niewielu rekomendowana jest do uprawy pasowej.

Hodowla Lidea Seeds Poland

ES Desirio – odmiana ta polecana jest do uprawy na wszystkich typach gleb. Rośliny charakteryzują się dużą liczbą rozgałęzień bocznych z grubymi dobrze wypełnionymi łuszczynami, o nasionach o dużej MTN. Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tej odmiany jest wczesny. Jest odporna na czerń krzyżowych i sucha zgniliznę kapustnych. Odmiana z rodziny HiPro, charakteryzująca się dużą zawartością zarówno tłuszczu jak i białka w nasionach. Odmiana ta posiada zadawalający potencjał plonotwórczym (plonowanie na poziomie 102% wzorca). Niestety są bardzo duże problemy z dostaniem tej odmiany, dlatego warto się zaopatrzyć w materiał siewny jak najszybciej.

ES Criterio – odmiana ta charakteryzuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem i ponad przeciętną zdrowotnością, odpornością na patogeny rzepaku takie jak werticilioza, zgnilizna twardzikowa, sucha zgnilizna kapustnych (gen Rlm7), czerń krzyżowych czy na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Duże zdolności adaptacyjne i wysoki potencjał plonowania plasuję te odmianę w czołówce rzepaków kiłoodpornych, gdyż jest to odmiana o dużej odporności na kiłę kapusty w zakresie patotypów występujących w Polsce. Termin kwitnienia późny, natomiast termin dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-późny. Odmiana ta posiada dobry potencjał plonotwórczym (plonowanie na poziomie 104% wzorca), a nasiona charakteryzują się wysokim zaolejeniem.

ES Capello – jest to odmiana polecana do różnego rodzaju stanowisk. Odmiana niepodatna na jesienną wybujałość i o bardzo wysokiej zimotrwałości. Dzięki obecności genu Rlm7 odmiana ta jest odporna na suchą zgniliznę kapustnych, ponadto na zgniliznę twardzikową, cylinrosporiozę i werticiliozę. Odmiana o wysokiej odporności na osypywanie się nasion, dzięki temu iż posiada krótsze łuszczyny odporne na pękanie. Termin kwitnienia średni, natomiast termin dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Odmiana ta posiada bardzo dobry potencjał plonotwórczym (plonowanie na poziomie 107% wzorca), a nasiona charakteryzują się dobrym zaolejeniem.

Hodowla Limagrain Polska

LG Ambassador F1 – jest to odmiana polecana do uprawy w całym kraju (o wysokiej mrozoodporności), z genem odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7) i czerń krzyżowych. Należy do programu hodowlanego N-Flex (efektywniejsze wykorzystanie dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych). Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Odmiana odporna na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Odmiana ta jest również liderem pod względem plonowania (119% wzorca) z dobrym zaolejeniem nasion.

LG Scorpion F1 – jest to odmiana, która jest rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju w szczególności w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty. Jest to odmiana wykazująca się bardzo wysoką odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty oraz na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7). Jest również tolerancyjna na zgniliznę twardzikową. Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Posiada również wysoka tolerancję na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w szczególności podczas wystąpienia niekorzystnych warunkach pogodowych. Odmiana ta posiada bardzo wysoki potencjał plonotwórczym (plonowanie na poziomie 114% wzorca), przy bardzo dobrym zaolejeniu nasion.

LG Auckland F1 – jest to odmiana rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego kraju z bardzo wysoką odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz na suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen Rlm7). Ponadto posiada wysoką tolerancję na cylindrosporiozę i na werticiliozę. Mieszaniec ten charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością oraz odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych. Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średni. Plon i MTN bardzo wysokie (plonowanie na poziomie 117% wzorca), nasiona o bardzo dużej zawartości tłuszczu i dobrym zaolejeniu.

LG Apollonia F1 – rzepak tej odmiany rekomendowany jest do uprawy na terenie całego kraju. Mieszaniec ten należy do jednych z najnowszych odmian rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Ponadto charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych i tolerancją na werticiliozę. Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tej odmiany jest średnio-wczesny. Odmiana ta wyróżnia się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego w glebie azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych, gdyż należy do programu hodowlanego N-Flex. W niekorzystnych warunkach pogodowych odmiana ta charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Plon wysoki (plonowanie na poziomie 113% wzorca) o dobrym zaolejeniu nasion.

LG Baracuda F1 – jest to odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, preferuje gleby średnie i dobre. Polecana do uprawy w szczególności w stresowych warunkach oraz w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty (silną odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty). Ponadto charakteryzuje się dużą odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7), wirusa żółtaczki rzepy oraz czerń krzyżowych. Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tego mieszańca jest średnio-wczesny. W niekorzystnych warunkach pogodowych odmiana ta charakteryzuje się wysoką odpornością na osypywanie się nasion. Jest to odmiana wysokoplonująca, gdyż mieszaniec ten uzyskał bardzo wysoki plon w segmencie odmian kiłoodpornych (plonowanie na poziomie 111% wzorca).

Hodowla DSV Polska

Dynamic F1 – jest to odmiana która może być siana w terminie optymalnym do opóźnionego, charakteryzująca się bardzo dynamicznym rozwojem jesienny i bardzo dobrą zimotrwałością. Mieszaniec ten posiada bardzo dobrą zdrowotność: odporność na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz gen odporności Rlm7 na suchą zgniliznę kapustnych. Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tego mieszańca jest średnio-wczesny. Odmiana ta wyróżnia się dużą tolerancją na okresowe susze. Mieszaniec ten charakteryzuje się wysoką odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Plon zadawalający (plonowanie na poziomie 103% wzorca) o wybitnym zaolejeniu nasion.

Batis F1 – jest to odmiana idealna do uprawy na różnych stanowiskach od słabszych do dobrych. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością, toleruje okresowe susze i wysokie temperatury oraz posiada bardzo wysoki współczynnik tolerancji na wyleganie. Odmiana ta posiada bardzo wysoka tolerancję na czerń krzyżowych i werticiliozę oraz bardzo dobrze radzi sobie ze zgnilizną twardzikową i suchą zgnilizną kapustnych. Ponadto posiada genową odporność na niektóre wirusy (gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy TuYV). Termin kwitnienia i dojrzałości technologicznej tego mieszańca jest średnio-wczesny. Plon nasion bardzo dobry (107% wzorca) przy bardzo wysokiej zawartości tłuszczu i zaolejeniu nasion.