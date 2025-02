Rzepak odrabia straty. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 12.02.2025

Podczas wczorajszego handlu najmocniej wyróżniał się rzepak, który zyskiwał dzięki mniejszej od oczekiwań powierzchni zasiewów we Francji na obecny sezon.

We wtorek na giełdzie Matif ceny rzepaku znacząco wzrosły, ponieważ w kontrakcie majowym wzrost wyniósł 6,50 EUR i cena zamknęła się na poziomie 523 EUR/t. Słabiej radziła sobie natomiast soja za Oceanem, gdyż kontrakt marcowy na soję na CBoT stracił 6 centów spadając do poziomu 1043,5 centów/buszel.

Mniej rzepaku we Francji

Podczaj wtorkowego handlu rzepakiem na giełdzie Matif w Paryżu i ICE w Kanadzie były dwa główne czynniki wspierające notowania. Pierwszym z nich były cały czas rosnące ceny olejów roślinnych, a drugim nie mniej istotnym były niższe niż oczekiwano szacunki dotyczące zasiewów rzepaku na obecny sezon we Francji.

Powierzchnia upraw szacowana przez francuskie ministerstwo rolnictwa zmniejszyła się z 1,34 mln hektarów do 1,27 mln hektarów w porównaniu z grudniem, co oznacza spadek o 4,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, choć jest to i tak o 6,2% powyżej średniej pięcioletniej.

Słaby popyt eksportowy utrudnia wzrosty

W kontrakcie marcowym na pszenicę cena spadła wczoraj o 0,75 EUR do poziomu 236 EUR/t. Spadki notowano również za Oceanem, gdzie kontrakt marcowy na pszenicę na giełdzie CBoT stracił 2,4 centa spadając do poziomu 577 centów/buszel.

Głównym czynnikiem wpływającym na ceny pszenicy w Europie cały czas pozostaje słaby popyt eksportowy. Co prawda dzięki dobrym prognozom zbiorów pszenicy w Europie Zachodniej, późniejsze terminy kontraktów nieznacznie zyskiwały, ale były to mocno ograniczone ruchy.

Również dla pszenicy swoje szacunki przedstawiło wczoraj francuskie ministerstwo rolnictwa, które nieznacznie podwyższyło szacunki dotyczące powierzchni zasiewów pszenicy ozimej na zbiory w 2025 r. W grudniu szacunki te mówiły o 4,51 mln hektarów obsianych pszenicą, a teraz jest to 4,57 mln hektarów. Zrewidowany szacunek jest o 10% wyższy niż powierzchnia uprawna w 2024 r. i o 0,4% wyższy niż średnia powierzchnia uprawna z ostatnich pięciu lat.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa Francji, Kaack