Rzepak oddał całe tygodniowe zyski, ale zboża pozostają względnie stabilne: Ceny zbóż 20.12.2024

Ostatni przed Świętami i Nowym Rokiem tydzień kończy się bardzo słabo w przypadku rzepaku, którego ceny zanurkowały, ale w przypadku zbóż obserwujemy względną stabilizację i ruchy cenowe są właściwie niezauważalne. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 20.12.2024 r.?

Zdecydowanie najciekawszym wydarzeniem tygodnia na rynku zbóż i oleistych była huśtawka cen rzepaku, który rozpoczynał tydzień na krajowym rynku z poziomu ok. 2400 zł/t, by zakończyć go blisko 200 złotowym spadkiem. Wszystko oczywiście przez ogromne wahania cen na światowych rynkach towarowych na co nałożyły się przede wszystkim spadające ceny oleju palmowego, który jest swego rodzaju wyznacznikiem na rynku oleistych.

Taka cena pokrywa się z ostatnimi prognozami analityków Credit Agricole, którzy w ostatnim wydaniu raportu AgroMapa przewidują, że przestrzeń do dalszego silnego zwiększenia cen jest ograniczona ze względu na rekordowe zapasy soi, które mają charakter substytucyjny względem rzepaku. Zgodnie finalnym szacunkiem GUS tegoroczne krajowe zbiory rzepaku i rzepiku wyniosły 3,3 mln t (-12,6% r/r), na co złożyły się niższa powierzchnia zasiewów oraz spadek plonów. Uwzględniając czynniki krajowe prognozują oni, że na koniec 2024 r. cena skupu rzepaku wyniesie ok. 2200 zł/t i ok. 2300 zł/t na koniec 2025 r.

W przypadku zbóż takich atrakcji nie było i ceny zachowywały się bardzo spokojnie, choć przytaczani wyżej analitycy CA uważają, że prognozowany silny spadek zapasów zbóż wskazuje na przestrzeń do wzrostu cen zbóż w kolejnych kwartałach. Na perspektywę wzrostu cen wskazują również kontrakty terminowe na pszenicę i kukurydzę na głównych giełdach surowcowych. Z tego powodu uważają oni, że dołek cenowy na światowym rynku zbóż jest już za nami i w kolejnych kwartałach obserwować będziemy presję na wzrost cen. Niższa produkcja zbóż w Europie, w tym Polsce może lokalnie dodatkowo oddziaływać w kierunku wzrostu cen skupu. Uwzględniając czynniki krajowe prognozują oni, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 95 zł/dt i 85 zł/dt na koniec 2024 r. i ok. 100 zł/dt i 95 zł/dt na koniec 2025 r.

Ceny na dzień 20.12.2024 r.: