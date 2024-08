Rzepak niechlubnym liderem spadków: Ceny zbóż 06.08.2024

Nowy tydzień na krajowym rynku zbóż i oleistych rozpoczyna się od silnych spadków cen rzepaku, który traci nawet 100 zł na tonie. W przypadku pozostałych zbóż sytuacja wygląda nieco lepiej i ruchy cenowe są dość mocno ograniczone. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 06.08.2023 r.?

Wczorajsze silne spadki na giełdach i duże umocnienie kursu euro w stosunku do dolara przełożyło się na mocne spadki, szczególnie na rynku rzepaku. To widać doskonale w dzisiejszych cennikach, gdzie od ostatniego, piątkowego zestawienia, ceny spadły o blisko 100 zł na tonie.

W przypadku pozostałych gatunków zbóż sytuacja wygląda nieco lepiej i nie notujemy aż tak dużych ruchów cenowych, choć zaczyna być widać, że niektórzy więksi przetwórcy zaczynają mieć problemy z pozyskaniem odpowiednio dużych partii zbóż na swoje potrzeby, ponieważ handel nie odbywa się na takich wolumenach jak zwykle o tej porze roku, na co oczywiście wpływają dosyć niskie ceny.

Cały czas względnie dobrą cenę można uzyskać za zboża konsumpcyjne o wysokich parametrach i obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać nawet 1000 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 680 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 840 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 780 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 560 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 460 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 580 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 620 zł, a ceną minimalną jest 500 zł/t. Mocno stracił natomiast rzepak za który maksymalnie można dostać 1960 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1840 zł/t.

Zmian nie notujemy natomiast w przypadku kukurydzy i maksymalnie można za nią dostać 830 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 820 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 570 zł za tonę.