Rzepak największym wygranym w październiku: Ceny zbóż 31.10.2024

O ile w przypadku zbóż ruchy cenowe nie są zbyt duże, to miesiąc świetnie kończy rzepak, którego ceny zbliżają się do poziomu 2,3 tys. zł za tonę. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 31.10.2024 r.?

Z pewnością do wygranych ostatnich tygodni na rynku krajowym należy zaliczyć rzepak, którego ceny mocno zwyżkują. Dzieje się tak w reakcji na ruchy światowych giełd, gdzie ceny rzepaku dobijają do 520 euro za tonę. Jednakże w chwili obecnie już dosyć mało rolników ma jeszcze zapasy rzepaku, ale ci, którzy przetrzymali go do obecnego momentu, mogą z pewnością czuć się wygrani.

W przypadku pozostałych gatunków zbóż ruchy cenowe są raczej skromne, ale tendencja jest cały czas wzrostowa. Niemniej jednak to wszystko nie przekonuje rolników posiadających zapasy tegorocznych zbóż do ich sprzedaży. Ruch w skupach jest dalej mocno ograniczony.

Ceny na dzień 31.10.2024 r.: