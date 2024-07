Rzepak największym przegranym mijającego tygodnia: Ceny zbóż 12.07.2024

Zaawansowanie żniw jest już znaczne, choć w niektórych rejonach kraju są one przerywane przez opady deszczu. Ceny zbóż natomiast się delikatnie ustabilizowały i zmiany w cennikach są mało widoczne, z wyjątkiem rzepaku, który mocno stracił na przestrzeni tygodnia. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 12.07.2023 r.?

Wysokość plonów, które trafiają do skupów jest mocno zróżnicowana i zarówno rolnicy, jak i skupujący zauważają, że porównując do roku ubiegłego są one niższe, a szczególnie widać to w zbożach jarych, które mocno ucierpiały w związku z niedoborami wody w kluczowych fazach wzrostu.

To, że zbóż jest mniej nie przekłada się jednak zbytnio na ceny, które na koniec tygodnia są mocno zbliżone do tych jakie notowaliśmy na jego początku. Negatywnym wyjątkiem jest tu rzepak, który mocno stracił w tym tygodniu na giełdach, a to musiało się przełożyć na ceny krajowe.

Wszystko to sprawia, że obecnie za najlepszą jakościowo pszenicę już z nowych zbiorów o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać nie więcej jak 990 zł za tonę. W przypadku skupów w głębi kraju ceny są jednak standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 750 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 620 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 810 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny z tegorocznych żniw ceny zaczynają się z kolei od 570 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 750 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 700 zł/t, a minimalnie można dostać 520 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 520 do maksymalnie 690 zł/t.

Tegoroczne żyto paszowe minimalnie kosztuje 450 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 600 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 630 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Z kolei aż 90 zł od maksimum z początku tygodnia stracił rzepak i obecnie maksymalną stawką jest 2010 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1880 zł/t.

Nieznacznie zyskała natomiast kukurydza i maksymalnie można dostać 850 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za tegoroczny owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 850 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 600 zł za tonę.