Rzepak najtańszy od prawie dwóch lat

Na paryskim Matifie cena rzepaku spadła w poniedziałek o 10,25 euro za tonę do 555,25 EUR/t. Oznacza to najniższą wartość od 3 stycznia 2021 r. Ceny pszenicy i kukurydzy nieco wzrosły.

Spadek ceny rzepaku jest wynikiem trendu spadkowego wśród oleistych; soja straciła wczoraj w Chicago około połowy z zeszłotygodniowego odbicia. Na rynki wpłynęła m.in. wieść o długo wyczekiwanych opadach w Argentynie.

Pszenica w kontraktach na marzec zdrożała o 4,5 EUR/t do 306,26 EUR/t. Jest to zasługa doniesień z Odessy, najważniejszego dla ukraińskiego eksportu zbóż miasta portowego, którego część infrastruktury, przede wszystkim energetycznej, została zniszczona. Wywołało to obawy o ciągłość eksportu ukraińskiego ziarna.

Cena kukurydzy wzrosła o 0,75 EUR/t do 287,5 EUR/t. Na wzrost również zadziałały doniesienia z Odessy, jednak nieustanny import ziarna przez kraje Unii Europejskiej hamuje wzrost cen.