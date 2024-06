Rzepak najtańszy od miesiąca, spada cena kukurydzy, a unijna pszenica zbyt droga dla importerów

Początek tygodnia jest niezbyt udany na rynkach towarowych. Cena rzepaku spadła wczoraj wyraźnie wraz ze spadkami cen olejów roślinnych. Ze względu na dobre prognozy zbiorów w USA staniała kukurydza. Jedynie pszenica oparła się większej przecenie.

Rzepak staniał wczoraj na Matifie aż o 9,25 EUR/t osiągając 470 EUR/t, czyli wartość najniższą od miesiąca (podobna sytuacja ma zresztą miejsce na giełdzie w Winnipeg). Soja staniała w Chicago o 5,5 ct/bu do 1179 ct/bu. Warunki pogodowe poprawiają perspektywy zbiorów w Kanadzie, a dodatkowo mieliśmy wczoraj do czynienia z przecenami oleju palmowego i ropy naftowej. Zbiory rzepaku w Australii szacowane są na 5 mln ton, czyli o 11,4% mniej r/r.

Cena kukurydzy spadła zarówno w kontrakcie frontowym (-6,5 EUR/t, 221 EUR/t) jak i w kontrakcie na nowe zbiory (-2 EUR/t, 220,75 EUR/t). Z jednej strony warunki pogodowe sprzyjają uprawom w USA, z drugiej jednak susze i upały w Meksyku mogą znacznie uszczuplić tamtejsze zbiory.

Pszenica staniała w Paryżu o 0,25 EUR/t do 258,5 EUR/t, zaś w Chicago o 14,5 ct do 658,25 ct/bu. Europejska pszenica nadal nie jest konkurencyjna na rynku, co pokazują egipskie i algierskie przetargi. Zarówno do Algierii (od 600 do 800 tys. ton) jak i do Egiptu (470 tys. ton) trafi zboże z basenu Morza Czarnego.

W USA rośnie podaż ziarna z nowych zbiorów; zebrano tam już 6% pszenicy ozimej wobec 3% średniej 5-letniej.

Z kolei wysokie ceny unijnej pszenicy zwiększają popyt na ukraińskie zboże.

– Komisja Europejska podała , że ​​eksport pszenicy zwyczajnej z Unii Europejskiej osiągnął 28,17 mln ton od początku sezonu 2023/24 do 2 czerwca, co oznacza spadek o 5% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Handlowcy uważają jednak, że dane UE pozostają w tyle za faktycznym eksportem pszenicy zwyczajnej. Zgłoszona w tym sezonie wielkość wywozu francuskiej pszenicy miękkiej poza UE wynosząca 8,1 mln ton jest o około 1 mln ton niższa od szacunków rynkowych wynoszących ponad 9 mln ton – podaje serwis Kaack.

Źródło: Kaack