Rzepak na Matifie znów ostro w dół. Odbije się to też na polskim rynku

O ile wczoraj relatywnie niewiele działo się na giełdach z cenami pszenicy i kukurydzy, to nadal intensywnie spadały ceny rzepaku. W kontraktach sierpniowych jego cena spadła aż o 4,36 proc., zaś w listopadowych o 3 proc. osiągając odpowiednio 630 i 647,25 euro za tonę.

Niestety na ostatnie spadki cen rzepaku na rynkach światowych błyskawicznie reagują podmioty skupowe w kraju, które w środę znów zmieniły cenniki i jeżeli sytuacja w jakiś sposób się nie odwróci, można spodziewać się, że pod koniec tygodnia zrobią to ponownie. Obecnie (stan na środę) podmioty skupujące w kraju płacą od 2950 do 3180 zł/t, podczas gdy w poniedziałek płaciły od 3000 do 3250 zł/t.

Ale z czego biorą się spadki cen rzepaku? Pierwsza sprawa to decyzja Indonezji; tydzień temu zdecydowano o zwiększeniu udziału oleju palmowego w mieszance biodiesla, jednak we wtorek decyzja ta została odwołana. Druga sprawa to spowolnienie gospodarcze w Chinach. Jak podaje portal Kaack, sytuacja jest wyjątkowo nieciekawa, bowiem ok. 1/5 populacji tego kraju objęta jest lockdownem, rynek nieruchomości przechodzi przez poważny kryzys, a 20 proc. młodych ludzi pozostaje bez pracy. Nieco spadkowy był też wczorajszy dzień dla ropy, co również ciągnie cenę rzepaku w dół.

Mniej działo się wczoraj w przypadku pszenicy i kukurydzy. Ich ceny wzrosły o odpowiednio 0,89 i 0,72 proc. (w kontraktach na nowy zbiór).