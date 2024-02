Matif: Rzepak mocno zyskał, ale także pszenica i kukurydza malutkimi krokami w górę

Wczorajsze notowania na światowych rynkach towarowych zakończyły się mocnymi wzrostami rzepaku, ale również kukurydza i pszenica odnotowały wzrosty, które pozwoliły na oddalenie się od ostatnich minimów.

We wtorek kontrakty na rzepak na giełdzie Matif rosły oddalając się od minimów. Kontrakt majowy wzrósł o 7,50 EUR do 415 EUR/t. Jednakże na CBoT soja zakończyła dzień niewielkimi stratami i kontrakt majowy spadł o 4,50 centa do 1140,75 centów/buszel (386 EUR/t). Europejski rzepak skorzystał na rosnących cenach canoli w Kanadzie i umocnieniu się rynku oleju palmowego w Azji Południowo-Wschodniej. We wtorek kontrakty terminowe na olej palmowy w Malezji zamknęły się na plusie trzeci dzień z rzędu. Przedstawiciele branży spotkają się w przyszłym tygodniu w Kuala Lumpur, aby omówić przyszłe perspektywy rynkowe i z tego powodu jak tłumaczą analitycy inwestorzy nie chcą na razie otwierać nowych krótkich pozycji.

Również w przypadku pszenicy wtorkowe notowania zakończyły się na plusach. Na Matif kontrakty terminowe w dalszym ciągu oddalały się od minimów i kontrakt majowy wzrósł o 2,25 EUR do 200,75 EUR/t, zamykając się po raz pierwszy od dwóch tygodni powyżej poziomu 200 EUR. Pszenica odnotowała także zyski na amerykańskich giełdach w Chicago, Kansas i Minneapolis. Na giełdzie CBoT marcowy kontrakt wzrósł o 8,75 centa do 586 centów/buszel (198,50 EUR/t).

Także kukurydza może zaliczyć wtorkowy handel do udanych po obu stronach oceanu. Kontrakty terminowe na kukurydzę CBoT odnotowywały wzrost i kontrakt majowy wzrósł tam o 2 centy do 423,5 centów/buszel (154 EUR/t). Na Matif najczęściej handlowany czerwcowy kontrakt zamknął się zyskiem w wysokości 3 EUR kończąc dzień na cenie 176,75 EUR/t. Niestety jednak rynek kukurydzy obciążony jest niskimi cenami eksportu na Ukrainie i w Brazylii . Zwłaszcza Ukraina oferuje towar bardzo tanio i to właśnie od niej chińscy importerzy prawdopodobnie kupili w zeszłym tygodniu znaczne ilości towaru.

źródło: Kaack