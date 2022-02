Rzepak mocno traci na giełdzie w Paryżu. Tanieje ropa

Cena rzepaku na zamknięciu wtorkowej sesji spadła aż o 3,53 proc. do wartości 677 EUR/t. Traciły wczoraj także kukurydza i pszenica. Spadła cena ropy naftowej.

– Taniejące we wtorek oleje roślinne, soja i canola pociągnęły mocno w dół wyceną unijnego rzepaku. Najmocniej, bo blisko 25 euro stracił kontrakt na stare zbiory – wyceniony na 677 EUR/t. Rzepak z dostawą w sierpniu (nowy zbiór) potaniał o tylko 5 euro do 607,25 EUR/t. Towarom wykorzystywanym do produkcji biopaliw nie pomaga ostatnia przecena na rynku ropy – informuje Andrzej Bąk z e-WGT.

Traciła unijna pszenica o ponad 0,5 proc. kończąc sesję z ceną 264,5 EUR/t; to z kolei wynik konkurencyjnej ceny ukraińskiej pszenicy.

– Dzisiaj o 18:00 naszego czasu USDA opublikuje swoje miesięczne prognozy podaży i popytu. Jeśli dane zaskoczą to pojawi się większa zmienność notowań zwłaszcza w Chicago (Paryż kończy handel niedługo po publikacji raportu) – informuje e-WGT.

Spadała wczoraj cena ropy: brent o 2,06 proc. (90,78 USD za baryłkę), a WTI o 2,15 proc. (89,36 USD za baryłkę).