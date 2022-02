Rzepak już potrzebuje azotu

Warunki pogodowe czy nawożenie roślin to czynniki, które wpływają na plon rzepaku ozimego w Polsce. Na pogodę bezpośredniego wpływu nie mamy, natomiast odpowiednie nawożenie może wpłynąć na wysokość zbiorów.

Azot jest najważniejszym makroelementem, który powinniśmy dostarczyć roślinie. Niedobór tego pierwiastka znacznie ogranicza wzrost roślin, co bezpośrednio przekłada się na późniejszy plon. Rzepak ozimy ma duże zapotrzebowanie na azot. Szacuje się, że potrzeba ok 50-60 kg N na każdą tonę zbioru nasion. Część zapotrzebowania na azot roślina pobiera z gleby, natomiast resztę należy dostarczyć w postaci nawozów, w dwóch – trzech terminach.

Zgodnie z Ustawą o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033) zabronione jest stosowanie nawozów na glebach zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem czy zamarzniętych.

Ponadto od wejścia w życie w roku 2018 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1339) obowiązują w Polsce określone daty rozpoczęcia nawożenia azotem. Zgodnie z programem okres, w którym dopuszczalne jest stosowania nawozów rozpoczyna się 1 marca i kończy między 15 października (nawozy azotowe mineralne i naturalne płynne), a 30 listopada (nawozy naturalne stałe).

Jak powszechnie wiadomo rzepak powinno nawozić się jak najwcześniej, zgodnie z zasadą, że składnik powinien czekać na roślinę w glebie, a nie na odwrót. Dostarczenie wiosną roślinom makro- i mikroelementów ma na celu m.in. ich odbudowanie po zimie.

Rokrocznie rolnik staje przed wyborem, który moment jest najlepszy na rozpoczęcie nawożenia, zwłaszcza azotem. Niestety, niekiedy ciężko pogodzić się z przepisami, które wstrzymują rozpoczęcie nawożenia.

Zobacz także: Już pora zaopatrzyć rośliny w magnez i siarkę

Już teraz niektórzy rolnicy nieoficjalnie przyznają się do stosowania nawożenia azotem. Nie ma co się oszukiwać, często przepisy i zawarte w nich restrykcje nie są uniwersalne i dostosowane odpowiednio do wszystkich regionów czy warunków pogodowych.

Dr Zyta Waraczewska