Rzepak jedynym wygranym mijającego tygodnia: Ceny zbóż 30.08.2024

Koniec sierpnia nie przynosi zbyt wielkich zmian w cennikach firm skupowych i właściwie jedynym pozytywnym wyjątkiem są tu ceny rzepaku, które zauważalnie odbiły. W przypadku pozostałych zbóż możemy bardziej mówić o zatrzymaniu, przynajmniej na razie, spadków. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 30.08.2023 r.?

Wielkiego ruchu w skupach jak nie było, tak nie ma. Rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą i nie jest to dziwne bo ceny cały czas są mocno niezadowalające. W tym tygodniu wyróżnia się rzepak, który w reakcji na zwyżki na światowych giełdach zdrożał i ceny od naszego ostatniego zestawienia poszły w górę nawet o 30 zł na tonie.

W przypadku pozostałych gatunków zbóż można bardziej mówić o zatrzymaniu spadków, ale wzrostów tu generalnie nie widać. Cały czas trudno powiedzieć kiedy ta tendencja może się odwrócić i ceny ruszą choć nieznacznie w górę, choć na światowych rynkach towarowych m.in. pszenica zaczęła drożeć w reakcji na chociażby ostatni raport MARS, który pokazuje to o czym wszyscy mówią od dawna, czyli sporo gorsze od ubiegłorocznych zbiory.

Nie mniej jednak obecnie względnie dobrą cenę można uzyskać za jedynie zboża konsumpcyjne o wysokich parametrach i za najlepszą jakościowo pszenicę w portach można otrzymać do 1010 zł za tonę, ale już w głębi kraju ceny są standardowo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 740 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej gdzie ceny zaczynają się od poziomu 640 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 850 zł za tonę.

Za jęczmień konsumpcyjny ceny zaczynają się z kolei od 580 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 790 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 710 zł/t, a minimalnie można dostać 580 zł/t. Podobnie do jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 550 do maksymalnie 710 zł/t.

Żyto paszowe minimalnie kosztuje 470 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 560 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 600 zł, a ceną minimalną jest 500 zł/t. Na fali rosnących cen na Matif zyskał również krajowy rzepak za który maksymalnie można dostać 1980 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1820 zł/t.

Minimalnie spadły natomiast wyceny suchej kukurydzy i maksymalnie można za nią dostać 810 zł/t, a minimalnie jest to poziom 700 zł/t. Z kolei za owies maksymalną ceną jest na chwilę obecną 780 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a za słabsze parametry jest to poziom 580 zł za tonę.