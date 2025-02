Rzepak i pszenica korzystają na zawieszeniu ceł. Ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF 05.02.2025

Wczorajszy handel na rynkach towarowych przebiegał dosyć spokojnie i przyniósł umiarkowane wzrosty cen, które spowodowane były uspokojeniem sytuacji związanej z sytuacją wokół ceł na towary z Kanady i Meksyku.

Marcowy kontrakt na pszenice na giełdzie Matif odnotował wczoraj o 0,50 EUR, osiągając dwumiesięczny szczyt na poziomie 235 EUR/t. Bardzo dobrze radziłą sobie również pszenica na giełdzie CBoT, zyskując w kontrakcie marcowym 10,25 centa, osiągając trzymiesięczny szczyt na poziomie 577 centów/buszel.

ksportu pszenicy

SovEcon poinformował wczoraj, że skorygował w górę prognozę rosyjskiego eksportu pszenicy na sezon 2025/2026 z 36,4 mln ton do 38,3 mln ton, ale nadal będzie to o 4,5 mln ton mniej niż w bieżącym sezonie. Dodatkowo rosyjskie zasiewy pszenicy weszły w zimę w słabym stanie, ziemia jest tam mocno przesuszona po miesiącach suszy latem i jesienią.

Na rynku panuje obecnie ulga związana z przynajmniej tymczasowym zażegnaniem wojny handlowej pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą co ma wpływ również na handel pszenicą. Słabszy dolar amerykański przyczynił się do wzrostu cen pszenicy w USA, natomiast mocniejsze euro uniemożliwiło dalsze, mocniejsze wzrosty na giełdzie Matif.

Rzepak korzysta na zawieszeniu ceł

Rzepak kontynuował wczoraj pozytywny trend z poniedziałku i kontrakt majowy na Matif wzrósł o 3 EUR do 522 EUR. Unijny rzepak zyskał także na wartości dzięki wzrostowi notowań rzepaku na giełdzie ICE, gdzie kontrakt marcowy wzrósł o 6,70 CAD do 647,20 CAD. Rosły również ceny soi w Chicago, gdzie kontrakt marcowy zyskał 16,75 centów, rosnąc do poziomu 1075 centów/buszel.

Po zawarciu wstępnego porozumienia z Kanadą dostawy kanadyjskiego oleju rzepakowego do przemysłu biodiesela w USA odbywają się bez przeszkód. Obecna sytuacja sprzyja europejskiemu rynkowi rzepaku, gdyż bez ceł USA pozostają bardziej atrakcyjnym rynkiem zbytu dla kanadyjskich producentów rzepaku.

Ponadto na CBoT wśród tamtejszych handlowców rośnie nadzieja, że ​​skutki konfliktów handlowych wywołanych przez prezydenta Trumpa nie będą miały zbyt negatywnego wpływu na rynek soi. Po zawieszeniu na miesiąc ceł importowych dla Kanady i Meksyku , rozwiązanie wydaje się teraz możliwe również z Chinami.

Źródło: SovEcon, Kaack